Вперше за 36 років The Washington Post не підтримуватиме жодного кандидата в президенти

Видавець Вільям Льюїс пояснив це рішення поверненням до витоків газети.

Міжнародна газета The Washington Post цього року не підтримала жодного з кандидатів в президенти США.

Це сталось вперше за майже 40 років, передає сайт видання.

В матеріалі йдеться про те, що рішення прийняв власник The Washington Post Джеф Безос.

Рішення було оголошене за 11 днів до виборів і викликало негайне гаряче засудження з боку широкого загалу передплатників, політичних діячів і коментаторів масмедіа.

Оглядач Post і головний редактор відділу громадської думки Роберт Каган подав у відставку на знак протесту, а група з 11 оглядачів Washington Post підписали статтю, яка засуджує це рішення.

Також читачі джерела заполонили електронні скриньки співробітників газети скаргами.

"Ми усвідомлюємо, що це буде сприйматися різними способами, в тому числі як мовчазна підтримка одного кандидата, або як засудження іншого, або як зняття відповідальності. Це неминуче", - написав генеральний директор Вільям Льюїс.

Він додав, що це рішення як "заяву на підтримку здатності читачів приймати рішення".

За кілька годин після оголошення група оглядачів Washington Post назвала це рішення "жахливою помилкою"

"Це момент, який установа має прийняти, чітко підтвердити свою відданість демократичним цінностям, верховенству права та міжнародним альянсам, а також загрозу, яку представляє для них Дональд Трамп - точні моменти, які висловило The Post, підтримуючи опонентів Трампа в 2016 і 2020 роках", - сказав лауреат Пулітцерівської премії Юджин Робінсон і колишній заступник редактора редакційної сторінки Рут Маркус.

Рішення The Post знаменує собою другий випадок цього тижня, коли велика медіа-організація відмовляється надати підтримку в перегонах між кандидатом від Республіканської партії, колишнім президентом Дональдом Трампом, і його опонентом від Демократичної партії, віце-президентом Камалою Гарріс.

Цього ж тижня Патрік Сун-Шіонг, мільярдер-власник Los Angeles Times, заблокував заплановану підтримку Гарріс, що спричинило відставку редактора редакційної статті газети.