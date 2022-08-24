БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ червні імпорт російських товарів впав до 33 мільйонів фунтів стерлінгів, що є найнижчим рівнем початку реєстрації в січні 1997 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вперше за всю історію Велика Британія не імпортувала паливо із росії
Фото: з вільного доступу
Велика Британія вперше за всю історію не імпортувала паливо з росії після введення санкцій у зв'язку із вторгненням в Україну.
Про це повідомляє Sky News.
За даними Управління національної статистики, у червні імпорт товарів також впав до 33 мільйонів фунтів стерлінгів, що є найнижчим рівнем початку реєстрації в січні 1997 року.
Імпорт усіх товарів упав порівняно із середньомісячним показником за 12 місяців до лютого, що передував вторгненню.
Хоча експорт у росію трохи зріс у червні порівняно з попереднім місяцем, його обсяг знизився на 168 млн фунтів стерлінгів, приблизно на 67% порівняно із середньомісячним показником за 12 місяців до лютого.
Експорт більшості товарів суттєво впав до червня, причому експорт машин і транспортного обладнання впав на 118 мільйонів фунтів стерлінгів, або на 91%.
Хімікати були єдиним товаром, який експортувався до росії за цей період, завдяки збільшенню на 39,1 мільйона фунтів стерлінгів (61,8%) експорту лікарських засобів і фармацевтичних продуктів, на які не поширюються санкції.
Нагадаємо, Британія з 10 серпня заборонила імпорт російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти.
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