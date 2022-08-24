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Вперше за всю історію Велика Британія не імпортувала паливо із росії

У червні імпорт російських товарів впав до 33 мільйонів фунтів стерлінгів, що є найнижчим рівнем початку реєстрації в січні 1997 року
Вперше за всю історію Велика Британія не імпортувала паливо із росії Фото: з вільного доступу
Велика Британія вперше за всю історію не імпортувала паливо з росії після введення санкцій у зв'язку із вторгненням в Україну.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
За даними Управління національної статистики, у червні імпорт товарів також впав до 33 мільйонів фунтів стерлінгів, що є найнижчим рівнем початку реєстрації в січні 1997 року.
 
Імпорт усіх товарів упав порівняно із середньомісячним показником за 12 місяців до лютого, що передував вторгненню.
 
Хоча експорт у росію трохи зріс у червні порівняно з попереднім місяцем, його обсяг знизився на 168 млн фунтів стерлінгів, приблизно на 67% порівняно із середньомісячним показником за 12 місяців до лютого.
 
Експорт більшості товарів суттєво впав до червня, причому експорт машин і транспортного обладнання впав на 118 мільйонів фунтів стерлінгів, або на 91%.
 
Хімікати були єдиним товаром, який експортувався до росії за цей період, завдяки збільшенню на 39,1 мільйона фунтів стерлінгів (61,8%) експорту лікарських засобів і фармацевтичних продуктів, на які не поширюються санкції.
 

Нагадаємо, Британія з 10 серпня заборонила імпорт російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти.

 
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24 08 2022 13:01
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