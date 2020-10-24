Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Впродовж 2014-2020 років ООН залучив на допомогу постраждалому населенню понад 500 мільйонів доларів

Згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачається допомогти понад 2 млн громадян
Впродовж 2014-2020 рр. в рамках планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 500 мільйонів доларів.
Впродовж 2014-2020 років ООН залучив на допомогу постраждалому населенню понад 500 мільйонів доларів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Кабмін на своїй сторінці у фейсбуці, зазначає "Економічна правда".

Згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачається допомогти понад 2 млн громадян, які постраждали внаслідок бойових дій. 

"Станом на 22 жовтня 2020 р., на потреби реалізації Плану ООН мобілізувала 82 млн дол", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: Понад 2,7 млн мігрантів не можуть повернутися додому через обмеження, упроваджені у зв'язку з пандемією

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 10 2020 16:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.