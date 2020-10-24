CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВпродовж 2014-2020 рр. в рамках планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 500 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Впродовж 2014-2020 років ООН залучив на допомогу постраждалому населенню понад 500 мільйонів доларів
Згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачається допомогти понад 2 млн громадян
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Кабмін на своїй сторінці у фейсбуці, зазначає "Економічна правда".
Згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачається допомогти понад 2 млн громадян, які постраждали внаслідок бойових дій.
"Станом на 22 жовтня 2020 р., на потреби реалізації Плану ООН мобілізувала 82 млн дол", - йдеться у повідомленні.
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24 10 2020 16:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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