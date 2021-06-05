ВР до 1 червня ухвалить усі закони, необхідні для продовження співпраці з МВФ

Серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення закону Про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП

"1 червня для нас - крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати", - наводить слова Арахамії сайт партії "Слуга народу" в четвер з посиланням на Reuters.

Верховна Рада до 1 червня ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, упевнений голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"1 червня для нас - крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати", - наводить слова Арахамії сайт партії "Слуга народу" в четвер з посиланням на Reuters.

Голова фракції пояснив, що йдеться про ухвалення закону (у другому читанні та в цілому - ІФ) про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро України. За його словами, парламент також планує внести зміни до закону про Національний банк для зміцнення його незалежності.

Як повідомлялося, голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман 13 лютого 2021 року повідомив про завершення роботи місії щодо першого перегляду програми stand-by без рекомендації про виділення другого траншу і необхідності додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення закону Про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Для позитивного результату необхідні також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки та відмова від обмеження цін, введених цієї зими на енергоринку, а також більша зрозумілість щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко 6 квітня спрогнозував досягнення домовленостей із МВФ про перший перегляд програми на рівні Staff Level Agreement протягом двох місяців.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія з першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.

Нагадаємо, що Україна може отримати другий транш від МВФ за чинною програмою у розмірі 2 млрд дол до вересня 2021 року.