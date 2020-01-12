ВР перенесла обов'язкове застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек
Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроект про фіскалізацію для фізосіб-підприємців (ФОП) №4439-д, який переносить на 2022 рік обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для ФОП другої-четвертої груп єдиного податку, якщо їхній річний дохід не перевищує встановленого для першої групи граничного обсягу доходу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за доопрацьований і зареєстрований у вівторок про'кт закону проголосували в першому читанні 320 народних депутатів, загалом із техніко-юридичними правками - 319 за необхідних 226 голосів.
Законопро'кт визначає максимальні обсяги доходів для першої-третьої груп платників єдиного податку у співвідношенні до мінімальної заробітної плати (перша група - 167 МЗП замість 1 млн грн, друга - 834 МЗП замість 5 млн грн, третя - 1167 МЗП замість 7 млн грн). Документ також скасовує механізм кешбеку (компенсація покупцям за порушення під час розрахункових операцій).
Окрім того, скасовуються штрафи за невідповідність готівки в касі сумі, яка зазначена в денному звіті РРО, а також за відсутність попереднього програмування товарів у РРО.
Крім цього, документ продовжує на рік, до 2022-го, застосування знижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог застосування РРО.
Нагадаємо, що у Зеленського вирішили частково модерувати ситуацію із касовими апаратами для ФОП
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