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ВР пропонують повністю заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Відповідний законопроект №3262 про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" зареєстрований в парламенті 24 березня
"Забороняється здійснювати комерційний перетік електричної енергії з держав, які не є членами/сторонами Європейського союзу або Енергетичного співтовариства", - йдеться в проекті закону.
ВР пропонують повністю заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі Фото: aa.com.tr

Повністю заборонити комерційний імпорт в Україну електричної енергії з країн, які не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія та Білорусь), пропонує Верховній Раді народний депутат Сергій Нагорняк (фракція "Слуга народу"), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідний законопроект №3262 про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" зареєстрований в парламенті 24 березня.

"Забороняється здійснювати комерційний перетік електричної енергії з держав, які не є членами/сторонами Європейського союзу або Енергетичного співтовариства", - йдеться в проекті закону.

Наразі, після набуття чинності 27 грудня 2019 року закону №330-IX, заборонено імпорт ресурсу з Росії за двосторонніми договорами (ДД), а також внутрішньодобовий ринок (ВДР), але доступний імпорт на ринок "на добу вперед" (РДВ). У свою чергу імпорт електроенергії з Білорусі можливий і за ДД, і на РДВ і ВДР.

Законопроект також пропонує чітко визначити поняття "комерційний" і "технологічний перетоки" електроенергії, а також встановити на законодавчому рівні можливість здійснення технологічних перетоків із РФ і Білоруссю до моменту інтеграції України з ENTSO-E.

Як повідомлялося, на виконання ухваленого у квітні 2017 року закону "Про ринок електроенергії" в Україні з 1 липня 2019 року запущено новий оптовий ринок електроенергії, що передбачає перехід від роботи за моделлю єдиного покупця до конкурентного механізму. Він передбачає: двосторонні договори (ДД) між виробниками та споживачами, постачальниками, балансуючий ринок, ринок "на добу вперед" (РДВ), внутрішньодобовий ринок і ринок допоміжних послуг.

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26 03 2020 13:53
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