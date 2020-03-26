ВР пропонують повністю заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі
Повністю заборонити комерційний імпорт в Україну електричної енергії з країн, які не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія та Білорусь), пропонує Верховній Раді народний депутат Сергій Нагорняк (фракція "Слуга народу"), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відповідний законопроект №3262 про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" зареєстрований в парламенті 24 березня.
"Забороняється здійснювати комерційний перетік електричної енергії з держав, які не є членами/сторонами Європейського союзу або Енергетичного співтовариства", - йдеться в проекті закону.
Наразі, після набуття чинності 27 грудня 2019 року закону №330-IX, заборонено імпорт ресурсу з Росії за двосторонніми договорами (ДД), а також внутрішньодобовий ринок (ВДР), але доступний імпорт на ринок "на добу вперед" (РДВ). У свою чергу імпорт електроенергії з Білорусі можливий і за ДД, і на РДВ і ВДР.
Законопроект також пропонує чітко визначити поняття "комерційний" і "технологічний перетоки" електроенергії, а також встановити на законодавчому рівні можливість здійснення технологічних перетоків із РФ і Білоруссю до моменту інтеграції України з ENTSO-E.
Як повідомлялося, на виконання ухваленого у квітні 2017 року закону "Про ринок електроенергії" в Україні з 1 липня 2019 року запущено новий оптовий ринок електроенергії, що передбачає перехід від роботи за моделлю єдиного покупця до конкурентного механізму. Він передбачає: двосторонні договори (ДД) між виробниками та споживачами, постачальниками, балансуючий ринок, ринок "на добу вперед" (РДВ), внутрішньодобовий ринок і ринок допоміжних послуг.
Читайте також: В Україні вже працюють 22 тисячі домашніх сонячних електростанцій
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі