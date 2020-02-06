ВР ухвалила закон про підвищення соціальних гарантій дітям, які перебувають під опікою та дітям-інвалідам

За відповідний законопроект №2494 у другому читанні та в цілому проголосували 239 народних депутатів

міни вносяться до законів "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", "Про зайнятість населення".

Верховна Рада підвищила соціальні гарантії окремим категоріям осіб, змінивши деякі закони України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За відповідний законопроект №2494 у другому читанні та в цілому проголосували 239 народних депутатів.

Зміни вносяться до законів "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", "Про зайнятість населення".

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, зокрема для дітей з інвалідністю, уніфікує принципи надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім'ям.

Допомога на дітей, над якими встановлена опіка чи піклування, надається в розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлена опіка або піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У разі якщо на дитину (дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Крім того, згідно з ухваленими змінами, при народженні першої та кожної наступної дитини призначається допомога у розмірі 41280 грн. Водночас допомога виплачується одноразово в сумі 10320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Законопроект також запроваджує державну соціальну допомогу на догляд за одинокими особами, які досягли 80-річного віку і потребують постійного догляду.

Читайте також: Коштів Фонду з безробіття всім не вистачить