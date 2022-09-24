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Врожай зернових в Україні у 2022 році може зменшитись майже на 30 млн тонн у порівнянні з минулим роком

Ольга
Матарикіна
Цьогорічний врожай може складатись з 19 млн тонн пшениці, 30 млн тонн кукурудзи та 5,5 млн тонн ячменю
Врожай зернових в Україні у 2022 році може зменшитись майже на 30 млн тонн у порівнянні з минулим роком Фото: з вільного доступу
У 2022 році врожай зернових в Україні може становити від 54,1 до 55,7 млн тонн у порівнянні з рекордними 86 млн тонн через російське вторгнення. 
 
Про це повідомив аналітик "АПК-Інформ", передає Reuters.
 
Зазначається, що цьогорічний врожай може складатись з 19 млн тонн пшениці, 30 млн тонн кукурудзи та 5,5 млн тонн ячменю. На думку експерта, менший урожай і логістичні труднощі можуть скоротити експорт у 2022/23 липні-червні до 22,6-38,8 млн тонн.
 
Водночас виробництво соняшникової олії в Україні може становити від 3,5 до 4,9 млн тонн у сезоні 2022/23 порівняно з 5 млн тонн у 2021/22.
 
Прогнозується, що експорт соняшникової олії може становити від 3,0 до 4,6 млн тонн у 2022/23 роках залежно від урожаю насіння соняшнику та логістичної ситуації.
 
Нагадаємо, станом на середину вересня в Україні намолотили 26 млн тонн зерна, зібраних на 6,7 млн гектарів.
 
 
 
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24 09 2022 16:54
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