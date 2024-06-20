Вступ України до НАТО був би помилкою як для Києва так і для самого альянсу – The Guardian

Проголошення серйозного наміру прийняти Україну до НАТО ускладнило б будь-які спроби домовитися про припинення бойових дій.

Україна та її прихильники наполягають на тому, щоб Білий дім посилив обіцянку вступу країни в НАТО на липневому 75-му ювілейному саміті у Вашингтоні. Втім, це може бути хибним рішенням як для Альянсу, так і для України.

Про це пише The Guardian.

"Членство в НАТО також не найкращий варіант для України", - пише колумніст видання, старший науковий співробітнико Фонду Карнегі за міжнародний мир,ексофіцер національної розвідки США в Європі з 2018 по 2021 рік Крістофер Чіввіс.

Зазначається, що Джо Байден уже доклав усіх зусиль, щоб продемонструвати підтримку Україні, підписавши угоду про безпеку, не кажучи вже про те, щоб отримати від Конгресу 175 мільярдів доларів для допомоги Україні. Він має використати майбутній саміт, щоб усунути членство України в НАТО на другий план. "Обіцянка надати Україні членство в НАТО поставило б під загрозу довіру до чинних зобов’язань альянсу про взаємну оборону, як це передбачено статтею 5 Північноатлантичного договору. Ця обіцянка зобов’язує членів альянсу розглядати напад на одного з них як напад на всіх. Але застосувати цей стандарт до України після війни було б надзвичайно важко, а поки вона триває, ще складніше", - зазначив Чіввіс. Враховуючи ставки та тиск з метою залучити Україну до альянсу, не було проведено серйозного військового аналізу того, якими будуть військові вимоги щодо оборонних зобов’язань НАТО перед Україною. Однак навіть поверхневий аналіз показує, що вони будуть дуже важкими. Видання зазнача, що майже за будь-якого уявного шляху завершення війни Україна зіткнеться з ворожістю з боку росії, яка залишиться набагато боєздатнішою у військовому плані. Нині в Україні воює понад 300 тисяч військовослужбовців. Цю армію потрібно буде демобілізувати після закінчення війни. Це означає, що якби Україна приєдналася до НАТО, інші члени альянсу повинні були б розгорнути свої власні сили, ймовірно, у значній кількості, безпосередньо в Україні на невизначений термін. У минулому таке розгортання на передовій – наприклад, у країнах Балтії та Польщі – значною мірою покладалося на війська США, які широко вважаються найефективнішим засобом стримування росії. Але США навряд чи розгорнуть сили та інші ресурси в такому масштабі, який необхідний для захисту України.

Більш тверде зобов’язання залучити Україну до НАТО на липневому саміті також підірве важелі впливу, які має Альянс для проведення політичних та економічних реформ, які дуже потрібні Україні після закінчення війни, впевнений Чіввіс. У минулих раундах розширення НАТО можливість, але не гарантія, членства в НАТО слугувала потужним інструментом для заохочення демократичних та економічних реформ у кандидатах на членство. Поступитися цим важелем впливу зараз було б величезною помилкою та створило б тиск для зниження стандартів альянсу, якщо зусилля післявоєнних реформ в Україні зазнають невдачі.

Україні дійсно потрібні певні домовленості для її майбутньої безпеки, але є кращі варіанти. Захід чітко зацікавлений у підтримці України, сприяючи закінченню війни на вигідних умовах, зброєю, щоб захистити її цивільне населення та запобігти катастрофічному розгрому, а також у відбудові.

Пропозиції продовжити існуючі домовленості в тій чи іншій формі після завершення війни є розумними і будуть необхідними не тільки для того, щоб забезпечити безпеку Україні, але й для того, щоб переконати країну прийняти болісне перемир’я.