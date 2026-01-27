Вступ України в ЄС є однією з головних гарантій безпеки для всієї Європи – Зеленський

Україна розраховує приєднатися до Європейського союзу 2027 року, заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Зеленський розповів канцлеру Австрії про тристоронні зустрічі делегацій США, України й росії в ОАЕ минулого тижня. Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки, указав президент.

За його словами, вступ України в Євросоюз є однією з головних безпекових гарантій не лише для Києва, а й для всієї Європи. Адже, як наголосив Зеленський, "спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному й економічному внескам".

"Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", – додав президент.

Також, за словами Зеленського, він із Штокером обговорив енергетичну ситуацію в Україні. Президент подякував за те, що Австрія минулого тижня виділила кошти для підтримки української енергетики.