Вступ України в ЄС є однією з головних гарантій безпеки для всієї Європи – Зеленський

27 січня 2026, 15:07
Вступ України в ЄС є однією з головних гарантій безпеки для всієї Європи – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Зеленський розповів канцлеру Австрії про тристоронні зустрічі делегацій США, України й росії в ОАЕ минулого тижня.
Україна розраховує приєднатися до Європейського союзу 2027 року, заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
 
Про це глава держави повідомив в Telegram.
 
Зеленський розповів канцлеру Австрії про тристоронні зустрічі делегацій США, України й росії в ОАЕ минулого тижня. Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки, указав президент.
 
За його словами, вступ України в Євросоюз є однією з головних безпекових гарантій не лише для Києва, а й для всієї Європи. Адже, як наголосив Зеленський, "спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному й економічному внескам".
 
"Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", – додав президент.
 
Також, за словами Зеленського, він із Штокером обговорив енергетичну ситуацію в Україні. Президент подякував за те, що Австрія минулого тижня виділила кошти для підтримки української енергетики.

 

