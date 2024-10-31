ЗСУ під Курськом мають перед росією перевагу, якої не мали з початку війни – BI

Курська операція дозволила українським військовослужбовцям, чого не було протягом майже трьох років повномасштабної війни, кажуть експерти.

Українські військовослужбовці за допомогою Курської операції отримали перед росією перевагу, якої ніколи не мали протягом усієї повномасштабної війни.

Про це заявляють експерти з військових питань з RAND Corporation для Business Insider.

За їхніми словами, вона полягає в тому, що ЗСУ не потрібно захищати жодне з російських міст у Курській області.

"Ви просто воюєте там, де це вигідно, і відступаєте, коли це не так. І це справді ефективний спосіб ведення бойових дій", заявляє експерт з військових питань з RAND Corporation Майкл Бонерт.

Повідомляється, що через війну на власній території українські військові "затято чіплялися за деякі міста" доти, доки не залишалося іншого вибору, окрім як відступити. Бахмут є одним із прикладів, ідеться в матеріалі.

Повномасштабна війна поставила Україну в невигідне становище, як заявляють експерти, оскільки військові дії здебільшого відбуваються на території однієї країни. Однак ситуація змінилася в серпні, з початку операції в Курській області, оскільки тепер ЗСУ можуть скористатися перевагами місцевості та вести бій найефективнішим способом.