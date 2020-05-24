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Всупереч коронавірусу: найбагатші люди за час пандемії COVID-19 сумарно заробили 255 мільярдів доларів

Оцінка змін розміру статків мільярдерів проводилася з 23 березня по 22 травня
Повідомляється, що за цей період більше за всіх заробив засновник "Facebook" Марк Цукерберг - його статки збільшились на 31,4 млрд дол, до 86,5 млрд.
Всупереч коронавірусу: найбагатші люди за час пандемії COVID-19 сумарно заробили 255 мільярдів доларів Фото: Quartz

За час пандемії коронавірусу 25 найбагатших людей світу заробили сумарно 255 мільярдів доларів.

Про це пише "Економічна правла", посилаючись на "Forbes".

Повідомляється, що за цей період більше за всіх заробив засновник "Facebook" Марк Цукерберг - його статки збільшились на 31,4 млрд дол, до 86,5 млрд.

За даними журналу, за останні 2 місяці акції "Facebook" піднялися в ціні приблизно на 60%, досягнувши рекордних значень. Внаслідок цього, Цукерберг перемістився з 7 місця у списку найбагатших людей, яке він займав у квітні, на 4 місце.

Засновник та керівник "Amazon" Джефф Безос заробив 29,9 млрд дол, збільшивши свої статки до 146,9 млрд. Він є найбагатшою людиною у світі за версією Forbes.

Видання відзначає, що в умовах пандемії, яка істотно обмежила роботу фізичних рітейлерів, популярність торгових онлайн-майданчиків зросла. Це забезпечило зростання вартості акцій "Amazon" на 29%.

Третю позицію зайняв голова "Reliance Industries Limited" Мукеш Амбані, який з березня збільшив свої статки майже на 20 млрд дол. Після цього вони становлять 52,7 млрд, а Амбані став найбагатшою людиною Азії.

Сумарний статок 25 найбагатших людей світу зараз становить близько 1,5 трлн дол, що еквівалентно 16% від статків всіх мільярдерів.

Оцінка змін розміру статків мільярдерів проводилася з 23 березня по 22 травня.

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24 05 2020 14:10
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