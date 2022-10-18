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Вся металопродукція з РФ має бути заборонена ЄС,- нардеп

Восьмий пакет санкцій проти Росії, який затвердив Європейський союз, запроваджує нові заборони на імпорт вартістю €7 млрд. Проте цих обмежень недостатньо для того, щоб кожен росіянин відчув їх вплив, адже вони не стосуються нафти, нафтопродуктів, газу та продукції гірничо-металургійного комплексу.
Вся металопродукція з РФ має бути заборонена ЄС,- нардеп Фото: Reuters
Про це повідомляє народний депутат Михайло Цимбалюк.
 
"Саме ці позиції принесли країні-агресору $300 млрд валютного доходу минулого року, а це 63% загального експорту Росії. Це грандіозний внесок у ВВП і держбюджет Росії, його здатність фінансувати подальшу мілітаризацію, військову агресію, дестабілізацію політичних систем іноземних країн", - заявив Цимбалюк.
 
Він також переконаний, що вирішенням проблеми фінансування тероризму є лише повне ембарго та запровадження суттєвих імпортних мит на ці категорії товарів із боку розвинених країн і їхніх партнерів.
 
ірничо-металургійний комплекс є одним зі стратегічних галузей економіки Росії. Лише шість найбільших груп гірничо-металургійного комплексу приносять понад $70 млрд ВВП Росії щорічно. У цьому рейтингу - 88 російських мільярдерів, які вносять свою частку у фінансуванні російсько-української війни", - підкреслив Цимбалюк.
 
На його думку, Росія має можливість завойовувати та утримувати європейські ринки, тому що має доступ до дешевих джерел енергії.
 
"Вартість природного газу для металургійних підприємств Росії у десятки разів нижча, ніж для підприємств ГМК України і країн ЄС. Така сама ситуація з електрикою і дизельним пальним. Це дає можливість займати й утримувати частку на ринку ЄС, адже собівартість виробництва тонни сталі в Росії на $159 нижча, ніж у країнах Європейського союзу", - переконаний нардеп.
 
Саме тому, переконаний нардеп, ЄС має повністю заборонити експорт металопродукції з РФ - адже той, хто й надалі торгує з РФ, робить вагомий внесок у військову агресію Росії проти України, а загалом - і європейського континенту.
 
 
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18 10 2022 16:47
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