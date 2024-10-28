Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Втікачі з КНДР шукають дислокації в Україні для ведення психологічної війни з екс товаришами

28 жовтня 2024, 21:36
Втікачі з КНДР шукають дислокації в Україні для ведення психологічної війни з екс товаришами
Фото:reuters
Усі вони мають роки досвіду у війську.

Група з майже 200 колишніх солдатів має на меті використати свої інсайдерські знання, щоб переломити психологічну ситуацію проти своїх колишніх співвітчизників. 

Про це пише видання South China Morning Post.

ЗМІ зазначає, що кожен з дезертирів має від семи до десяти років військової служби.

Також вони прагнуть використати свої знання про армію Північної Кореї, щоб дезорганізувати і деморалізувати війська, відправлені воювати в Україні, експлуатуючи їх психологічні вразливості.

Поки відомо, що всі охочі проживають у Південній Кореї.

Уже багато країн та організацій підтвердило наявність військ КНДР в росії. 

Навіть генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні рф проти України.

 

Останні матеріали

Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Політика
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 16:37
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Політика
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 12:48
У Курській області 95-бригада перемолола
Політика
У Курській області 95-бригада перемолола "контрнаступи" росіян. І це всі хороші новини з фронту – Том Купер
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 01:20
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється