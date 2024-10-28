Втікачі з КНДР шукають дислокації в Україні для ведення психологічної війни з екс товаришами

Усі вони мають роки досвіду у війську.

Група з майже 200 колишніх солдатів має на меті використати свої інсайдерські знання, щоб переломити психологічну ситуацію проти своїх колишніх співвітчизників.

Про це пише видання South China Morning Post.

ЗМІ зазначає, що кожен з дезертирів має від семи до десяти років військової служби.

Також вони прагнуть використати свої знання про армію Північної Кореї, щоб дезорганізувати і деморалізувати війська, відправлені воювати в Україні, експлуатуючи їх психологічні вразливості.

Поки відомо, що всі охочі проживають у Південній Кореї.

Уже багато країн та організацій підтвердило наявність військ КНДР в росії.

Навіть генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні рф проти України.