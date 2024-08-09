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ПОЛІТИКА

Вторгнення росії в Україну змусило країни Східної Європи переглянути підходи до призову

09 серпня 2024, 17:38
Вторгнення росії в Україну змусило країни Східної Європи переглянути підходи до призову
Джерело: pixabay
НАТО знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від будь-якого нападу на територію Альянсу з боку росії.

Як і більшість колишніх радянських країн, які зараз є членами НАТО, Чеська Республіка роками не досягала планових показників призову на військову службу і намагалась утримати чисельність армії на належному рівні. Це призвело до того, що армійські підрозділи були недоукомплектовані й не могли досягти бойової готовності, а вторгнення росії в Україну на східній околиці Європи стало нагадуванням про потенційну загрозу москви для регіону.

Про це пише Reuters.

Близько 80 чеських старшокласників вирішили взяти участь в чотиритижневій програмі, що проводиться у закритій військовій зоні за 94 км на захід від столиці Праги для того, щоб ознайомитись з особливостями армійського життя.

Генерал Карел Реха, головнокомандувач чеських збройних сил, назвав нинішню систему призову в його країні неналежною.

"Ми хочемо стримувати будь-якого потенційного супротивника в майбутньому. Якщо ми нічого не зробимо з нестачею людських ресурсів у збройних силах, це може означати, що ми не зможемо зберегти наш мир і стримувати будь-якого потенційного ворога", — сказав Реха.

У 2021 році чехи досягли 56% своєї мети з призову, а у 2022 році, згідно з останніми даними армії, цей показник зріс до 85%. Інші країни Східної Європи, такі як Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина також намагаються залучити нових солдатів і втримати на службі військових з досвідом.

Західноєвропейські країни в НАТО зіштовхуються зі схожими проблемами. У липні агентство Reuters повідомило, що НАТО знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від будь-якого нападу на територію Альянсу з боку росії. Але це питання є більш актуальним для східноєвропейських країн, які провели чотири десятиліття під радянським пануванням.

"Але зважаючи на низький рівень безробіття в Східній Європі, головним викликом є переконання молодих людей йти на військову службу за меншу зарплатню, ніж вони можуть отримувати в приватному секторі", — пише агентство.

війнаНАТОоборонапризовросія загроза

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