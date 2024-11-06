Залучення КНДР до подій в Україні втягує Китай у делікатне балансування – The Guardian

В Пекіні не хочуть допустити нової холодної війни.

Введення військ КНДР загрожує небезпечною ескалацією російсько-українського конфлікту, що також ставить Пекін у скрутне становище

Про це пише британська газета The Guardian.

Уряд Китаю занепокоєний відправкою північнокорейських військових до росії, однак намагається приховати це.

Головна проблема для Пекіна - це ймовірність відновлення трикутників часів холодної війни.

Минулого тижня представник МЗС Китаю заявив, що відправка північнокорейських військових до Росії є "їхньою особистою справою", нагадали у виданні.

Державні китайьскі ЗМІ і далі зберігають мовчання з цього питання.

Аналітики помітили занепокоєння голови Китаю Сі Цзіньпіна після відправки військ КНДР до росії, що пов'язано з ідеологією Китаю, в рамках якої Пекін "працює над спільною долею" разом з іншими країнами.

"Я не впевнений, що китайський уряд справді вірить у те, що говорить", - сказав старший вчений з міжнародних відносин у Шанхаї Шень Дінлі.

Також в КНР неодноразово звинувачували США в тому, що вони дотримуються "менталітету нової холодної війни" щодо їхньої країни.

Але військова співпраця між рф та КНДР може спричинити нову холодну війну, в якій доведеться брати участь і КНР. Це ускладнить можливість Пекіна балансувати між стратегічними союзниками, а також економічною залежністю від США та Європи.

"Проблема в тому, що подібний менталітет холодної війни повністю суперечить національним інтересам Китаю. Сучасний Китай - це не Китай 1950-х років. Поки що я думаю, що Пекін може продовжувати спостерігати. Ми маємо бути дуже уважними", - вважає декан Інституту міжнародних досліджень Нанкінського університету Чжу Фен.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Тонг Чжао заявив, що москва може спробувати кинути виклик Китаю за вплив на Північну Корею, особливо якщо росія допоможе Пхеньяну з ядерними цілями і балістичними ракетами дальнього радіусу дії. Він додав, що це не сподобається КНР.

"Якщо росія піде настільки далеко, що допомагатиме ядерній програмі Пхеньяна... Це стане серйозним викликом міжнародному режиму нерозповсюдження, в якому Китай має значну частку. Сьогодні Китай уявляє собі стратегічну коаліцію з рф і Північною Кореєю, але з самим собою в ролі водія, побоюючись, що кожен з партнерів зробить радикальні ініціативи, які не піддаються його контролю", - сказав Чжао.