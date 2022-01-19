"Вугільна справа": Порошенку призначили особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід п'ятому президенту України Петрові Порошенку у справі про закупівлі вугілля з окупованих територій у формі особистого зобов'язання.

П'ятий президент та народний депутат Петро Порошенко під час засідання суду, на якому йому обирають запобіжний захід, Київ, 17 січня 2021 року Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Про це йдеться у трансляції із зали суду, повідомляє Громадське.

Прокурори просили взяти Петра Порошенка під варту на два місяці з можливістю застави у мільярд гривень. Натомість суд ухвалив особисте зобов'язання до 19 березня 2022 року. Після завершення цього терміну запобіжний захід можуть змінити.

Особисте зобов'язання є найбільш м’яким запобіжним заходом. Відповідно до нього, підозрюваний має виконувати обов'язки, покладені на нього судом:

не виїжджати із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну роботи або місця проживання;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Текст ухвали суду Фото: Вікторія Рощина / hromadske Підозрюваному під розпис повідомляють про ці обов’язки та роз’яснюють, що в разі їхнього невиконання проти нього можуть застосувати жорсткіший запобіжний захід і грошове стягнення ㅡ від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 620 грн до 4 962 грн). Адвокат Ілля Новіков, який представляє інтереси Порошенка, заявив, що рішення суду будуть оскаржувати. Cам Порошенко заявив, що рішення суду перешкоджатиме його політичній роботі. Мовляв, він запрошений щонайменше на три закордонні візити.

П'ятий президент України Петро Порошенко в залі суду, 19 січня 2022 року

Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Після оголошення рішення суду в залі заспівали гімн України, а Порошенко виступив із промовою, де заявив, що "не святкує перемогу".

Порошенко також виступив перед кількатисячним натовпом, що зібрався на підтримку політика, після чого його прихильники вирушили на мітинг під Офіс президента.

Нагадаємо, що біля Печерського суду сталися сутички між мітингарями і правоохоронцями