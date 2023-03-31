російська IT-компанія Vulkan на замовлення міноборони та спецслужб росії розробляє програмне забезпечення для стеження, кібератак, ізоляції інтернету.

Крім того фірма розробила управління фабрикою тролів.

Повідомляє The Guardian.

В своєму розслідуванні видання пише, що відправною точкою стала передача журналістам Süddeutsche Zeitung архіву документів, пов'язаних з Vulkan.

Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з німецькою газетою зв'язалося анонімне джерело, повідомивши, що хоче передати документи.

"Я вирішив передати вам цю інформацію через події в Україні", - розкала невідома персона.

Джерело стверджує, за компанією Vulkan стоять гру і фсб росії.

В цій компанії працює більше 130 осіб, виторг в 2021 році трохи перевищив мільярд рублів. Її засновники - Антон Марков та Олександр Іржавський. З документів зрозуміло, що її замовниками дійсно були різні підрозділи російської служби зовнішньої розвідки, міноборони та фсб.

Одним з великих проєктів Vulkan була розробка на замовлення міноборони під шифром Амезит програмного комплексу, який був би здатний стежити за всіма користувачами інтернету на певній території, блокувати для них доступ до тих чи інших сайтів і, навпаки, просувати розкручені ботами матеріали.

За допомогою програми співробітник міноборони може в один клік створити сотні ботів у різних соцмережах, а потім давати їм різні завдання, пише видання. . Автори розслідування стверджують, що виявили низку таких ботів і простежили, у яких кампаніях вони брали участь.

Мова йде про кампанію проти Хілларі Клінтон - суперниці Дональда Трампа на виборах президента США в 2016 році. Створені фірмою Vulkan боти розкручували одну з статей інформацією, яка нібито скомпрометувала Клінтон. Експерти, з якими поговорили журналісти, припустили, що Амезит створювався для використання за кордоном, зокрема і в Україні.

На сьогодні, коли говорили про фабрику тролів в російському контексті, як правило, називали Агентство інтернет-досліджень, пов'язану із засновником ПВК вагнер і євгеном пригожиним. Саме її у США підозрюють у втручанні у вибори 2016 року.