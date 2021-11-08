НОВИНИПівденно-східний кратер вулкана Етна виріс після шести місяців активності, внаслідок чого найвищий діючий вулкан в Європі став вище, ніж будь-коли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вулкан Етна збільшився до рекордної висоти через виверження в останні 6 місяців
Завдяки аналізу і обробці супутникових зображень ми побачили, що південно-східний кратер зараз набагато вищий за свого "старшого брата", північно-східного кратера, який протягом 40 років був безперечним піком Етни
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.
Наймолодший і найактивніший кратер Етни виріс до рекордних 3357 метрів над рівнем моря, повідомив Національний інститут геофізики і вулканології (INGV), розташований у сицилійському місті Катанія.
"Завдяки аналізу і обробці супутникових зображень ми побачили, що південно-східний кратер зараз набагато вищий за свого "старшого брата", північно-східного кратера, який протягом 40 років був безперечним піком Етни", - йдеться в пресрелізі INGV.
Близько 50 епізодів викиду попелу і лави з кратера з середини лютого призвели до "помітної зміни обрисів вулкана".
Північно-східний кратер досяг рекордної висоти 3350 метрів в 1981 році, але обвалення на його краях зменшило його до 3326 метрів, зафіксованих у 2018 році.
Кратер випускає дим і попіл з лютого, при цьому не становить небезпеки для навколишніх сіл.
Однак попіл завдавав незручності сусіднім районам, забруднюючи вулиці, сповільнюючи рух транспорту і псуючи урожай.
Останнє виверження Етни сталося в ніч на 9 серпня. Виверження вулкана спричинило землетрус магнітудою 4,5. У соцмережах публікували відео того, як трясуться меблі у будинках.
Раніше повідомлялося, що десяткам сицилійських міст загрожує банкрутство через витрати на очищення від вулканічного попелу, викинутого вулканом Етна, який регулярно вивергається з лютого.
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11 08 2021 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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