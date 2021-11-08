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Вулкан Етна збільшився до рекордної висоти через виверження в останні 6 місяців

Завдяки аналізу і обробці супутникових зображень ми побачили, що південно-східний кратер зараз набагато вищий за свого "старшого брата", північно-східного кратера, який протягом 40 років був безперечним піком Етни
Південно-східний кратер вулкана Етна виріс після шести місяців активності, внаслідок чого найвищий діючий вулкан в Європі став вище, ніж будь-коли.
Вулкан Етна збільшився до рекордної висоти через виверження в останні 6 місяців Фото: з вільних джерел
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.
 
Наймолодший і найактивніший кратер Етни виріс до рекордних 3357 метрів над рівнем моря, повідомив Національний інститут геофізики і вулканології (INGV), розташований у сицилійському місті Катанія.
 
"Завдяки аналізу і обробці супутникових зображень ми побачили, що південно-східний кратер зараз набагато вищий за свого "старшого брата", північно-східного кратера, який протягом 40 років був безперечним піком Етни", - йдеться в пресрелізі INGV.
 
Близько 50 епізодів викиду попелу і лави з кратера з середини лютого призвели до "помітної зміни обрисів вулкана".
 
Північно-східний кратер досяг рекордної висоти 3350 метрів в 1981 році, але обвалення на його краях зменшило його до 3326 метрів, зафіксованих у 2018 році.
 
Кратер випускає дим і попіл з лютого, при цьому не становить небезпеки для навколишніх сіл.
 
Однак попіл завдавав незручності сусіднім районам, забруднюючи вулиці, сповільнюючи рух транспорту і псуючи урожай.
 
Останнє виверження Етни сталося в ніч на 9 серпня. Виверження вулкана спричинило землетрус магнітудою 4,5. У соцмережах публікували відео того, як трясуться меблі у будинках.
 
Раніше повідомлялося, що десяткам сицилійських міст загрожує банкрутство через витрати на очищення від вулканічного попелу, викинутого вулканом Етна, який регулярно вивергається з лютого.
 
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11 08 2021 12:56
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