Вулкан на Канарах утворив "найновіше місце на Землі": півострів в океані показали з повітря
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Вища рада з наукових досліджень Іспанії опублікувала відео з дрона над новою територією, а також над потоком лави аж до кратера.
Нова платформа з лави в океані вже займає площу майже 33 гектари та занурюється на глибину понад 30 метрів. Раніше на місці, де тепер лава падає в океан, був пляж Плайя-Нуева. Він розташовувався у 300-метровій бухті і був одним з улюблених місць для серфінгістів на острові.
Зараз ця територія закрита в радіусу кілометра через небезпечні викиди пари. "Вона виділяє водяну пару і соляну кислоту, і її вплив не слід недооцінювати", - сказала Марія Хосе Бланко, вулканолог Національного географічного інституту.
Хоча початковий вплив розплавлених гірських порід є руйнівним для флори і фауни, в більш довгостроковій перспективі він може виявитися корисним, приносячи мінерали з ядра Землі на поверхню і забезпечуючи середовище проживання як під водою, так і на суші.
За останньою офіційною інформацією загалом лава вкрила на острові понад 3300 гектарів. Приблизно 1000 будівель було зруйновано з початку виверження 19 вересня, а 6000 людей були евакуйовані.
Нагадаємо, що річка розпеченої лави з вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма в понеділок розширилася після того, як минулої ночі обвалилася північна сторона кратера, викликавши вражаючі вибухи, але влада виключила подальшу евакуацію мешканців.
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