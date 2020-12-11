Вуличні адміністратори "Нової пошти" за 4 міс. видали клієнтам 2 млн посилок і продовжать роботу

Група компаній "Нова пошта" відзвітувала про видачу клієнтам 2 млн посилок за чотири місяці роботи послуги вуличних адміністраторів - з липня по листопад 2020 року.

Як зазначено в повідомленні компанії в четвер, вуличні адміністратори "Нової пошти" обслуговують клієнтів у 840 найбільш завантажених відділеннях компанії в різних містах України. Це нововведення засвідчило свою ефективність, тому посаду введено на постійній основі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Для нас украй важливо й далі підтримувати безпечний простір доставки у своїх відділеннях. Тому ще навесні ми передбачили цілу низку заходів, щоб клієнти почувалися максимально безпечно: запровадили формат вікна нічної аптеки у майже 600 відділеннях, прискорили процес ідентифікації клієнтів через застосунок "Дія" та POS-термінали Ощадбанку, удосконалили наше мобільний застосунок, через який клієнти зручно і швидко можуть оформити та оплатити посилки, збільшили кількість зон самообслуговування у відділеннях та ввели посаду вуличних адміністраторів", - зазначив директор із розвитку мережі "Нова пошта" Євген Тафійчук.

Вуличні адміністратори "Нової пошти" перебувають у приміщенні біля входу у відділення, і коли підходить клієнт, який хоче забрати посилку, виходять на вулицю, сканують його ідентифікаційну карту у мобільному застосунку або запитують номер накладної, після чого виносять посилку безпосередньо клієнту на вулицю. Послуга працює лише для наперед оплачених відправлень.

Компанія повністю забезпечує вуличних адміністраторів сезонним спецодягом: для холодної пори року це толстовка, жилет, напівкомбінезон, а також куртка, шапка та рукавиці.

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