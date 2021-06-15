ВВП України до 2030 року може зрости до 450 мільярдів доларів – радник Шмигаля

На виході ми повинні за 10 років подвоїти реальний ВВП України, подвоїти той об'єм продуктів і сервісів, який наша країна генерує. Це означає, що номінальний ВВП в міжнародній валюті зросте до 450 млрд дол і вище в порівнянні з 154 млрд дол минулоріч. Ми говоримо про потроєння доходів кожного з нас, для кожного громадянина

Зростання ВВП України до 2030 року очікується до 450 млрд доларів і вище - це передбачено планом Національної економічної стратегії, яку три місяці тому затвердив уряд.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив радник прем'єр-міністра України, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, стратегія повинна виходити щорічно на 7% зростання реального ВВП. Номінально він буде вищий.

"Він понад 10% зараз. Уряд вже заклав до бюджету вихід на 5% найближчими роками, і далі цей показник треба покращувати. Його щороку оновлюють. Тобто ті інструменти, які вже впроваджені, вони вже дають 5%, а щоб ми отримали 7% зростання, нам необхідно розширити функціонал економічних стимулів, які застосовуються", - сказав радник Шмигаля.

За його словами, все це реалістично.

"На виході ми повинні за 10 років подвоїти реальний ВВП України, подвоїти той об'єм продуктів і сервісів, який наша країна генерує. Це означає, що номінальний ВВП в міжнародній валюті зросте до 450 млрд дол і вище в порівнянні з 154 млрд дол минулоріч. Ми говоримо про потроєння доходів кожного з нас, для кожного громадянина", - додав Криволап.

За його інформацією, зазвичай країни, які збільшували ВВП, в 3,5 рази збільшували витрати на медицину і соціальне забезпечення.

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