ПОЛІТИКА НОВИНИЗростання ВВП України до 2030 року очікується до 450 млрд доларів і вище - це передбачено планом Національної економічної стратегії, яку три місяці тому затвердив уряд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВВП України до 2030 року може зрости до 450 мільярдів доларів – радник Шмигаля
На виході ми повинні за 10 років подвоїти реальний ВВП України, подвоїти той об'єм продуктів і сервісів, який наша країна генерує. Це означає, що номінальний ВВП в міжнародній валюті зросте до 450 млрд дол і вище в порівнянні з 154 млрд дол минулоріч. Ми говоримо про потроєння доходів кожного з нас, для кожного громадянина
Фото: dt.ua
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив радник прем'єр-міністра України, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап, повідомляє "Економічна правда".
За його словами, стратегія повинна виходити щорічно на 7% зростання реального ВВП. Номінально він буде вищий.
"Він понад 10% зараз. Уряд вже заклав до бюджету вихід на 5% найближчими роками, і далі цей показник треба покращувати. Його щороку оновлюють. Тобто ті інструменти, які вже впроваджені, вони вже дають 5%, а щоб ми отримали 7% зростання, нам необхідно розширити функціонал економічних стимулів, які застосовуються", - сказав радник Шмигаля.
За його словами, все це реалістично.
"На виході ми повинні за 10 років подвоїти реальний ВВП України, подвоїти той об'єм продуктів і сервісів, який наша країна генерує. Це означає, що номінальний ВВП в міжнародній валюті зросте до 450 млрд дол і вище в порівнянні з 154 млрд дол минулоріч. Ми говоримо про потроєння доходів кожного з нас, для кожного громадянина", - додав Криволап.
За його інформацією, зазвичай країни, які збільшували ВВП, в 3,5 рази збільшували витрати на медицину і соціальне забезпечення.
Нагадуємо:
У січні-квітні 2021 року спад ВВП України уповільнився до 0,2%.
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