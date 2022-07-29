НОВИНИУ 2022 році економіка України скоротиться на третину та частково нівелює втрати у 2023-2024 роках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВВП України за підсумками року впаде на третину: відновлення розпочнеться з другого кварталу 2023 року
У базовий сценарій закладається повноцінне відновлення роботи чорноморських портів України з початку 2023 року. Загалом у 2023–2024 роках ризики безпеки суттєво знизяться, але залишатимуться актуальними, що зумовлюватиме низьку схильність до інвестицій з боку внутрішніх та зовнішніх приватних інвесторів
Фото: НБУ
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.
Спад реального ВВП України у третьому та четвертому кварталах 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сповільниться до 37,5% із 39,3% у другому кварталі.
Загалом за підсумками цього року прогнозується спад ВВП на 33,4% та його зростання на 5,5% у 2023 році та 4,9% – у 2024 році.
Згідно з даними звіту, номінальний ВВП, цього року може скоротитися до 4,54 трлн грн з 5,46 трлн грн минулого року. Однак завдяки високій інфляції (31% цього року, 20,7% – у наступному та 9,4% у 2024 році) вже у 2023 році номінальний ВВП досягне 5,99 трлн грн, а у 2024 році – 7,1 трлн грн.
У першому кварталі 2023 року економіка також скоротиться – ще на 19%, враховуючи базу першого кварталу цього року, коли спад становив 15,1%.
Відновлення розпочнеться вже з другого кварталу наступного року. Зокрема, у другому кварталі воно становитиме 17,5%, у третьому – 13,2% та у четвертому – 12,3%.
"У базовий сценарій закладається повноцінне відновлення роботи чорноморських портів України з початку 2023 року. Загалом у 2023–2024 роках ризики безпеки суттєво знизяться, але залишатимуться актуальними, що зумовлюватиме низьку схильність до інвестицій з боку внутрішніх та зовнішніх приватних інвесторів", – пояснили в Нацбанку.
Також цей базовий помірно-оптимістичний прогноз також передбачає продовження активної міжнародної фінансової підтримки України у розмірі 13 млрд дол у 2023 та 2024 роках порівняно з 26,8 млрд дол цього року (наразі отримано близько 13 млрд дол).
Передбачається й успішна реалізація протягом 2023-2024 років нової програми із МВФ. Можливий обсяг за оцінкою глави НБУ Кирила Шевченка становитиме 20 млрд дол.
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