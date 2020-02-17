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ВВП-варанти України подешевшали на 1% на даних про сповільнення зростання економіки у IV кв.-2019

Учасники ринку зазначили, що зниження котирувань ВВП-варантів частково може бути пов'язано і з корекцією після їх суттєвого зростання у вівторок-середу - з 103,8% до 109,4% номіналу
ВВП-варанти було випущено в рамках реструктуризації держборгу в 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму $3,2 млрд, і вони не є частиною держборгу країни. Платежі за ВВП-варантами здійснюватимуться щорічно в грошовій формі в доларах США залежно від динаміки зростання реального ВВП України в 2019-2038 рр., проте через два календарні роки - тобто між 2021 і 2040 роками.
ВВП-варанти України подешевшали на 1% на даних про сповільнення зростання економіки у IV кв.-2019 Фото: НБУ

Котирування ВВП-варантів України у п'ятницю знизилися приблизно на 1% - до 107,9% номіналу, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" два учасники ринку.

За їхніми словами, найімовірнішою причиною була оприлюднена цього дня Державною службою статистики України перша оцінка темпів зростання ВВП у четвертому кварталі, яка виявилася нижчою за очікування - 1,5%.

Згідно з розрахунками керівника аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, якими він поділився у Facebook, з урахуванням цих даних зростання ВВП загалом за 2019 рік може становити 3,1% (точніше - 3,14% +/- 0,04 п. п.), що еквівалентно виплатам за ВВП-варантами у 2021 році в розмірі $20-30 млн.

"Доки фінальна цифра десь між 3,1% і 3,2%, округлитися може в будь-яку сторону", - вважає начальник аналітичного відділу "Альфа-Банку" Олексій Блінов. Він уточнив, що у разі 3,2% виплата буде вдвічі більшою, за його розрахунками, приблизно $40-50 млн.

Водночас учасники ринку зазначили, що зниження котирувань ВВП-варантів частково може бути пов'язано і з корекцією після їх суттєвого зростання у вівторок-середу - з 103,8% до 109,4% номіналу.

ВВП-варанти було випущено в рамках реструктуризації держборгу в 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму $3,2 млрд, і вони не є частиною держборгу країни. Платежі за ВВП-варантами здійснюватимуться щорічно в грошовій формі в доларах США залежно від динаміки зростання реального ВВП України в 2019-2038 рр., проте через два календарні роки - тобто між 2021 і 2040 роками.

Якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3% або реальний ВВП буде менший за $125,4 млрд, виплат за паперами не буде. В разі, якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Крім цього, з 2021-го по 2025 рік платежі обмежені 1% ВВП.

Після випуску ВВП-варантів наприкінці 2015 року ці фірми котирувалися за курсом приблизно 50% номіналу, після чого просіли до 30%, а історичним мінімумом було 28,257% у середині листопада 2016 року. Потім розпочалося зростання їхніх котирувань, і до середині квітня 2018 року в очікуванні відновлення фінансування МВФ ці папери подорожчали до локального максимуму в 72,5%.

Однак проблеми у переговорах із фондом знову призвели до їхнього падіння майже до 50% від номіналу на початок жовтня 2018 року, коли Київ, нарешті, домовився з МВФ про новий транш. Нове зростання цих паперів, як і котирувань єврооблігацій України, розпочалося весною 2019 року із виборів президента, на яких переміг Володимир Зеленський. А позначку у 100% від номіналу їхнього котирування вперше подолали в середині січня цього року.

Нагадаємо, що зростання ВВП на кінець 2019 року уповільнилося з 4,1 до 1,5%

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17 02 2020 13:53
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