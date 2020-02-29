БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ результаті на 18:00 за к. ч. євробонди з погашенням у 2021 році котирувалися за ставкою під 4%, у 2023 році - близько 5%, у 2026 році - під 6%, а найдовші, з погашенням у 2032 році, - по 6,5%Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВВП-варанти України від початку п'ятниці подешевшали ще на 2,8%, дохідність євробондів підвищилася на 0,2
Обвал світових ринків через швидке поширення епідемії коронавірусу за межі Китаю в п'ятницю призвів до подальшого здешевлення українських держпаперів на міжнародному ринку
Фото: dsnews.ua
Обвал світових ринків через швидке поширення епідемії коронавірусу за межі Китаю в п'ятницю призвів до подальшого здешевлення українських держпаперів на міжнародному ринку: ВВП-варанти подешевшали на 2,8% - до 99,1% номіналу, а дохідність за євробондами зросла ще на 0,2-0,3 відсоткового пункту (в. п.), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У результаті на 18:00 за к. ч. євробонди з погашенням у 2021 році котирувалися за ставкою під 4%, у 2023 році - близько 5%, у 2026 році - під 6%, а найдовші, з погашенням у 2032 році, - по 6,5%.
Загалом від початку цього тижня ВВП-варанти України подешевшали на 8,5%, а дохідність за євробондами зросла в середньому на 1 в. п.
Нагадаємо, що ВВП-варанти України подешевшали на 1% на даних про сповільнення зростання економіки у IV кв.-2019
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