ВВП-варанти України від початку п'ятниці подешевшали ще на 2,8%, дохідність євробондів підвищилася на 0,2

Обвал світових ринків через швидке поширення епідемії коронавірусу за межі Китаю в п'ятницю призвів до подальшого здешевлення українських держпаперів на міжнародному ринку

У результаті на 18:00 за к. ч. євробонди з погашенням у 2021 році котирувалися за ставкою під 4%, у 2023 році - близько 5%, у 2026 році - під 6%, а найдовші, з погашенням у 2032 році, - по 6,5%

Обвал світових ринків через швидке поширення епідемії коронавірусу за межі Китаю в п'ятницю призвів до подальшого здешевлення українських держпаперів на міжнародному ринку: ВВП-варанти подешевшали на 2,8% - до 99,1% номіналу, а дохідність за євробондами зросла ще на 0,2-0,3 відсоткового пункту (в. п.), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У результаті на 18:00 за к. ч. євробонди з погашенням у 2021 році котирувалися за ставкою під 4%, у 2023 році - близько 5%, у 2026 році - під 6%, а найдовші, з погашенням у 2032 році, - по 6,5%.

Загалом від початку цього тижня ВВП-варанти України подешевшали на 8,5%, а дохідність за євробондами зросла в середньому на 1 в. п.