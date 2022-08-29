Ви допоможете і нам, і собі - Зеленський запропонував ЄС використовувати українські газосховища
Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати гарантом газової безпеки Європейського союзу.
Про це президент сказав на Норвезькій конференції найбільших енергетичних компаній.
За його словами, Європа може практично вже цього року допомогти Україні, використовуючи сховища газу.
"На сьогодні у нас вільний обсяг близько 15 млрд кубометрів. Для України треба 3 млрд додаткового резерву, який ми просимо зберігати у нас, а ще 12 млрд кубометрів - це може бути газ, необхідний взимку для безпеки всієї Європи. Ви можете допомогти і нам, і собі", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що Україна володіє так само значними покладами газу.
"Керівництво Росії мріяло вкрасти і цю частину нашого національного багатства, але ми не дозволимо це зробити. Ми запрошуємо всіх інвесторів, підрядників, сервісні компанії приходити і добувати газ в Україні.. Наші родовища газу можуть грати для Європи таку ж стабілізуючу роль, як і родовища Норвегії", - додав президент.
Як раніше повідомляв iPress, Норвегія виділить 2 мільярди крон на закупівлю газу для України.
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