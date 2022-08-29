RSS
НОВИНИ

Ви допоможете і нам, і собі - Зеленський запропонував ЄС використовувати українські газосховища

Україна може стати гарантом газової безпеки Європейського союзу
Ви допоможете і нам, і собі - Зеленський запропонував ЄС використовувати українські газосховища

Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати гарантом газової безпеки Європейського союзу. 

Про це президент сказав на Норвезькій конференції найбільших енергетичних компаній.

 

За його словами, Європа може практично вже цього року допомогти Україні, використовуючи сховища газу.

"На сьогодні у нас вільний обсяг близько 15 млрд кубометрів. Для України треба 3 млрд додаткового резерву, який ми просимо зберігати у нас, а ще 12 млрд кубометрів - це може бути газ, необхідний взимку для безпеки всієї Європи. Ви можете допомогти і нам, і собі", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна володіє так само значними покладами газу.

"Керівництво Росії мріяло вкрасти і цю частину нашого національного багатства, але ми не дозволимо це зробити. Ми запрошуємо всіх інвесторів, підрядників, сервісні компанії приходити і добувати газ в Україні.. Наші родовища газу можуть грати для Європи таку ж стабілізуючу роль, як і родовища Норвегії", - додав президент.

Як раніше повідомляв iPress, Норвегія виділить 2 мільярди крон на закупівлю газу для України.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2022 18:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зброя від "МакГайвера" в арсеналі України. New York Times вражений винахідливістю українських військових

Зброя від "МакГайвера" в арсеналі України. New York Times вражений винахідливістю українських військових

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.