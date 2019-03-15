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"Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Україні" - маніфест терориста з Нової Зеландії

"У "маніфесті" терориста, що вбив сьогодні мусульман в мечеті в Новій Зеландії, згадується Україна, і відповідно загрози адресовані, зокрема, і мусульманам України"
Стрілок, який влаштував теракт у мечеті Нової Зеландії, у своєму маніфесті згадав Україну.
"Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Україні" - маніфест терориста з Нової Зеландії Фото:Facebook

Цю деталь зауважив муфтій Духовного управління мусульман України "УММА" Саід Ісмагілов, повідомляє "Громадське".

"У "маніфесті" терориста, що вбив сьогодні мусульман в мечеті в Новій Зеландії, згадується Україна, і відповідно загрози адресовані, зокрема, і мусульманам України", - зазначив Ісмагілов.

У своєму маніфесті, оприлюдненому перед нападом, терорист зазначив: "Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні".

Муфтій додав, що згадка про Україну в такому контексті викликала стурбованість серед мусульман, які прийшли на молитву у п’ятницю.

"Маю надію, що в Україні ніколи такого не станеться, проте дивно, чому терористи згадали зі 195 країн світу, лише п’ять країн, і нашу Україну зокрема", - додав Ісмагілов.

Нагадаємо, що у результаті нападу терориста-смертника на автобус з бійцями Корпусу іартових Ісламської революції на сході Ірані загинули щонайменше 20 осіб.

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15 03 2019 19:34
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