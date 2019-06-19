В'ятрович про роботу в УІНП: Є достатньо багато інформації про спробу знайти мені заміну на цій посаді

Імовірність того, що діючий голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович залишиться на посаді дуже низька

В'ятрович заявив, що нова влада навряд хоче бачити його на цій посаді.

"Є достатньо багато інформації про спробу знайти мені заміну на цій посаді. Концепція зараз така, що інститут ліквідовувати не будуть, тому що це може викликати занадто велике обурення, натомість В’ятровича треба прибрати", — розповів Володимир В'ятрович, йдеться у "Громадське".

Директор центрального органу виконавчої влади із реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті вважає, що це пов’язано з його критичною позицією щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.

"Я досить жорстко критикую його за різного роду прорахунки, які стосуються гуманітарної політики", — пояснив В’ятрович.

Він також зазначив, що можлива втрата посади є одним із головних мотивів піти у політику під 25-м номером у списку партії Порошенка "Європейська солідарність", "тому що мені здається, що саме в парламенті я зможу захистити дуже багато тих здобутків, які ми вже зробили протягом цих 5-ти років і продовжити цю роботу".

Нагадаємо, напередодні Український інститут національної пам'яті звернувся до мера Харкова Геннадія Кернеса щодо спроби перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова.

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