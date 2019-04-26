ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія прийняла 199 протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у другому турі виборів президента України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК прийняла протоколи від усіх 199 виборчих округів
Тепер ЦВК має опрацювати усі протоколи й офіційно оголосити результати виборів
Фото: з вільних джерел
Комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 101 закордонної виборчої дільниці, повідомили у прес-службі ЦВК,
Тепер ЦВК має опрацювати усі протоколи й офіційно оголосити результати виборів.
Нагадаємо, що Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду.
За даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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