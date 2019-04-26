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ЦВК прийняла протоколи від усіх 199 виборчих округів

Тепер ЦВК має опрацювати усі протоколи й офіційно оголосити результати виборів
Центральна виборча комісія прийняла 199 протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у другому турі виборів президента України.
ЦВК прийняла протоколи від усіх 199 виборчих округів Фото: з вільних джерел

Комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 101 закордонної виборчої дільниці,  повідомили у прес-службі ЦВК,

Тепер ЦВК має опрацювати усі протоколи й офіційно оголосити результати виборів.

Нагадаємо, що Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду.

За даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

 

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26 04 2019 11:23
ТЕГИ: вибори, ЦВК
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