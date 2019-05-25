Вибори до Ради: за перший день кампанії поліція відкрила два провадження про підкуп
Повідомлення про можливі порушення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях. Відомості за двома повідомленнями внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє прес-служба Національної поліції.
На Луганщині скарга стосувала того, що на вулицях Сєверодонецька та Лисичанська людям безкоштовно роздавали цукор від імені одного з народних депутатів.
За цими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.
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