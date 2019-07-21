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Вибори: у Бахмуті члени комісії підписали незаповнені бланки з підсумками результатів голосування

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 стататі 158 Кримінального кодексу України - "...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування"
У Бахмуті Донецької області члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування.
Вибори: у Бахмуті члени комісії підписали незаповнені бланки з підсумками результатів голосування Фото: МВС України

Речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що там народне волевиявлення "фактично вже завершилося, так і не розпочавшись", повідомляє "Громадське".

"У школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-"переможця" чи "правильну" назву партії", - повідомив він.

За словами Тракала, по прибуттю на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції, з метою приховати сліди злочину, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 стататі 158 Кримінального кодексу України - "...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування". Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення", - додали в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці столиці зареєстрували 642 порушення виборчого законодавства перед позачерговими виборами до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

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