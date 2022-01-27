Вибори у Франції: дві кандидатки мають рівні шанси вийти в другий тур з Макроном

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати нового опитування Elabe на замовлення BFMTV, L'Express та SFR.

І в першому, і в другому турі готових голосувати за Макрона найбільше. В першому турі Валері Пекресс та Марін Ле Пен мають однакову підтримку та опиняються на другому місці після Макрона.

Опитування врахувало два сценарії - за участі у виборах колишньої міністерки юстиції Крістіан Тобіра або без неї, розклади за обох сценаріїв майже не змінюються.

За першим, Макрона у першому турі підтримали б 25% респондентів, що на два процентних пункти більше, ніж в попередньому опитуванні цієї ж компанії.

Валері Пекресс та Марін Ле Пен підтримали б по 17% - як і в попередньому опитуванні.

Якби у другий тур вийшли Марон і Пекресс, кандидатка "Республіканців" отримала б 48% проти 52% у Макрона (за попереднім опитуванням, вони отримали б однакову підтримку).

У разі вибору між Марін Ле Пен та чинним президентом, Макрона підтримали б 57%, а лідерку "Національного об’єднання" - 43%.

За резонансного кандидата Еріка Земмура, якому спершу прогнозували вихід у другий тур з Макроном, зараз готові голосувати 11,5%.

На кілька відсотків від нього відстає лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меленшон з 9%.

Президентські вибори у Франції 2022 року пройдуть у два тури - 10 та 24 квітня.

Нагадаємо, що колишня міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра в суботу офіційно оголосила про висунення кандидатури для участі у виборах на посаду президента країни.