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Вибори у Франції: дві кандидатки мають рівні шанси вийти в другий тур з Макроном

І в першому, і в другому турі готових голосувати за Макрона найбільше
Вийти у другий тур президентських виборів у Франції разом з чинним президентом Еммануелем Макроном мають рівні шанси лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен та кандидатка "Республіканців" Валері Пекресс.
Вибори у Франції: дві кандидатки мають рівні шанси вийти в другий тур з Макроном Фото: з вільного доступу

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати нового опитування Elabe на замовлення BFMTV, L'Express та SFR. 

І в першому, і в другому турі готових голосувати за Макрона найбільше. В першому турі Валері Пекресс та Марін Ле Пен мають однакову підтримку та опиняються на другому місці після Макрона.

Опитування врахувало два сценарії - за участі у виборах колишньої міністерки юстиції Крістіан Тобіра або без неї, розклади за обох сценаріїв майже не змінюються.

За першим, Макрона у першому турі підтримали б 25% респондентів, що на два процентних пункти більше, ніж в попередньому опитуванні цієї ж компанії. 

Валері Пекресс та Марін Ле Пен підтримали б по 17% - як і в попередньому опитуванні. 

Якби у другий тур вийшли Марон і Пекресс, кандидатка "Республіканців" отримала б 48% проти 52% у Макрона (за попереднім опитуванням, вони отримали б однакову підтримку).

У разі вибору між Марін Ле Пен та чинним президентом, Макрона підтримали б 57%, а лідерку "Національного об’єднання" - 43%.

За резонансного кандидата Еріка Земмура, якому спершу прогнозували вихід у другий тур з Макроном, зараз готові голосувати 11,5%. 

На кілька відсотків від нього відстає лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меленшон з 9%. 

Президентські вибори у Франції 2022 року пройдуть у два тури - 10 та 24 квітня. 

Нагадаємо, що колишня міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра в суботу офіційно оголосила про висунення кандидатури для участі у виборах на посаду президента країни.

 

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27 01 2022 10:49
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