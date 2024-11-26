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ПОЛІТИКА

Вибори в Румунії: проросійський кандидат викликає занепокоєння в ЄС і НАТО

26 листопада 2024, 15:10
Вибори в Румунії: проросійський кандидат викликає занепокоєння в ЄС і НАТО
Фото: zn.ua
З'явився ризик приєднання Бухареста до "промосковського табору".

У Брюсселі б'ють на сполох після того, як ультраправий проросійський кандидат, який "з'явився нізвідки", став лідером у першому турі президентських виборів у Румунії в неділю, 24 листопада.

Про це пише Politico.

Успіхи ультраправого кандидата Келіна Джорджеску викликали побоювання, що москва спробує втягнути до свого табору Румунію — члена НАТО і ЄС, важковаговика Центрально-Східної Європи з 19-мільйонним населенням.

Реформістка Елена Ласконі, яка зіштовхнеться з Джорджеску у другому турі виборів 8 грудня, попереджала, що румуни повинні згуртуватися, аби зупинити повернення країни під вплив Росії. Ласконі закликала не дозволити розчаруванню в нинішній владі “стати вразливістю, якою скористається рф”.

Результати першого туру виборів стали несподіванкою, оскільки Румунія вважається надійним членом ЄС і союзником по НАТО — на відміну від деяких інших країн, таких як Угорщина, Словаччина і Болгарія, які мають серйозні проблеми з верховенством права і зберігають проросійські настрої. Якщо Бухарест також схилиться до більш антиєвропейського, проросійського курсу, це серйозно підірве здатність ЄС функціонувати, ускладнивши досягнення консенсусу між країнами-членами.

Джорджеску, який не належить до жодної політичної партії, багато в чому вписується в образ правого радикального популіста 2024 року: він говорить прямо, цурається “західної ортодоксії”, його критикують провідні ЗМІ, він скептично ставиться до ЄС і НАТО…

"Результат цього тихого, але екстремістського, проросійського кандидата є частиною гібридної війни росії проти європейської демократії", - вважає  румунський депутат у Європарламенті Зігфрід Мурешан.

Дійсно, несподіваний результат першого туру виборів у Румунії збігається з ширшими спробами росії залучити країни всередині Європейського Союзу або сусідні з ним держави до промосковського табору. 

Спостерігачі попереджали про спроби впливу на результати нещодавніх виборів у Молдові та Грузії. Тим часом лідери Угорщини та Словаччини, які є членами ЄС, уже дотримуються проросійських поглядів, і до них може приєднатися Чехія, якщо колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш переможе на парламентських виборах наступного року.

"Якщо ви стежите за тим, що росіяни роблять у цьому регіоні, то розумієте: Румунія для них надзвичайно важлива", - каже аналітик Мілан Ніч.

Досі Румунія, яка межує з Україною, відігравала допоміжну роль у підтримці Заходом Києва. Війна, наприклад, підвищила стратегічну важливість авіабази “Міхаїл Когелнічану”.

Але все може змінитися в разі перемоги Джорджеску. 

Занепокоєння щодо можливого втручання у вибори в Румунії викликає той факт, що Джорджеску став лідером у першому турі з 22,9% голосів, попри те, що його не підтримувала жодна партія, а опитування вказували на його низьку популярність.

"Він є продуктом вакууму [в румунській політиці] і, ймовірно, російських грошей", - вважає аналітик Мілан Ніч. 

Ласконі отримала в першому турі друге місце з 19,2% голосів.

Євродепутат Мурешан, відомий представник консервативної Європейської народної партії, провів паралель між Румунією та Молдовою, де проєвропейський президент Мая Санду неодноразово попереджала про спроби росії вплинути на вибори в її країні на користь промосковських кандидатів.

"Три тижні тому Молдова відкинула такий вплив і обрала проєвропейського президента. Тепер румуни повинні зробити те ж саме", - додав Мурешан.

Зараз у Брюсселі побоюються, що у другому турі виборів 8 грудня перемогу може здобути Джорджеску, а це може додати Румунію до дедалі ширшого списку країн, лідери яких критично ставляться до ЄС і НАТО та приязні до російського диктатора владіміра путіна. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, наприклад, критикують надання допомоги Україні. 

вибориРумуніяросія загроза

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