Вибори у США можуть кардинально змінити підтримку України та ситуацію на Близькому Сході – Foreign Policy

Вибори у США відбудуться вже зовсім скоро, але Україна досі не знає, чого очікувати від кандидатів у президенти.

До виборів у США залишилося зовсім небагато часу, але президентські перегони залишаються напруженими. Опитування демонструють, що обидва кандидати - колишній президент Дональд Трамп і віцепрезидент Камала Гарріс - мають рівні шанси на перемогу. У цей же момент світ перебуває на одному з найкритичніших етапів епохи після закінчення холодної війни.

Про це пише Foreign Policy.

Повідомляється, що перемога будь-якого з кандидатів може мати "глибокі наслідки" як для війни в Україні, так і для Близького Сходу через відмінності в тому, як Камала Гарріс і Дональд Трамп проводитимуть свою зовнішню політику. ЗМІ пише, що від Гарріс багато хто очікує продовження підтримки України "стільки, скільки буде потрібно". Хоча водночас вона уникає відповіді стосовно вступу України до НАТО.

Трамп, зі свого боку, лякає всіх, пообіцявши закінчити повномасштабну війну в Україні за один день. Видання заявляє, що Джим Таунсенд, який обіймав в адміністрації експрезидента США Барака Обами посаду заступника помічника помічника міністра оборони у справах Європи і НАТО, вважає, що допомога США в такому разі, найімовірніше, буде "припинена".

"Якщо тільки він не збирається використовувати це як важіль тиску на [президента України Володимира] Зеленського", - додав він. За інформацією ЗМІ, Трамп хоче підштовхнути обидві сторони до столу переговорів, сказавши Зеленському про припинення американської допомоги, а кремлівському диктатору владіміру путіну протилежне - про те, що Україні буде надано ще більшу підтримку.

Зі свого боку, інші союзники по НАТО готуються до передбачуваного скорочення американської допомоги, тому вже на початку 2024 року Альянс узяв контроль над очолюваною США Контактною групою з оборони України, щоб "захиститися від раптових змін у політиці Вашингтона".

Проте джерело видання, близьке до українського уряду, заявляє, що ті особи, які в Україні ухвалюють важливі рішення, "доволі спокійно" ставляться до виборів у США, оскільки, за їхніми словами, саме Трамп почав першим постачати летальну зброю Україні, тоді як Обама вважав це "червоною лінією", і ввів санкції проти "Північного потоку-2".

"Вони вважають, що путін розчарує Трампа, що, можливо, змусить його надати Україні більш активну військову допомогу", - заявило джерело.