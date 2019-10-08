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Вибух на полігоні в Росії міг статися через випробування ракети з ядерною установкою, - Reuters

"Вибухаючі ракетні двигуни на рідкому паливі не виділяють радіації, і ми знаємо, що росіяни працюють над якимось ядерним двигуном для крилатої ракети"
Вибух на полігоні в Архангельській області, унаслідок якого стався радіаційний викид і загинули п'ятеро співробітників "Росатому", міг статися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою, про які президент РФ Володимир Путін заявляв у 2018 році.
Вибух на полігоні в Росії міг статися через випробування ракети з ядерною установкою, - Reuters Фото: topwar.ru

У Міноборони Росії заявляли, що 8 серпня на полігоні в Архангельській області стався вибух рідинного ракетного двигуна. Однак американські експерти із ядерної зброї вважають, що вибух рідкого ракетного палива не міг спричинити викиду радіації. На їхню думку, вибух і викид радіації стався унаслідок аварії під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою, повідомляє Reuters.

"Вибухаючі ракетні двигуни на рідкому паливі не виділяють радіації, і ми знаємо, що росіяни працюють над якимось ядерним двигуном для крилатої ракети", - сказав старший науковий співробітник Федерації американських вчених.

"Запевнення Москви в тому, що "все нормально" здаються нам порожніми... Це нагадує нам про серію інцидентів, що відбулися ще в Чорнобилі", - зазначив високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа, додавши, що США продовжують стежити за подіями у Росії.

Нагадаємо, що на військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.

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