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Вибух на розподільному газопроводі під Луганськом не позначився на роботі ГТС України

Вибух стався на розподільному газопроводі біля Луганська, на території, через яку магістральний газопровід "Дружба" не проходить
Вибух на розподільному газопроводі на тимчасово окупованій території в Луганській області не позначився на роботі газотранспортної системи України, яка продовжує працювати у штатному режимі.
Вибух на розподільному газопроводі під Луганськом не позначився на роботі ГТС України Директор оператора газотранспортної системи Сергій Макогон Фото: Оператор ГТС України

Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, пише Інтерфакс-Україна.

"З огляду на чисельні повідомлення в ЗМІ щодо вибуху газопроводу в Луганській області на тимчасово окупованій території маємо повідомити, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не відбувається. На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ОГТСУ працює в штатному режимі та продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов’язання", - написав Макогон на своїй сторінці у Facebook у суботу.

Він уточнив, що вибух стався на розподільному газопроводі біля Луганська, на території, через яку магістральний газопровід "Дружба" не проходить.

Фото: Інтерфакс-Україна

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19 02 2022 11:41
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