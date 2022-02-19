Вибух на розподільному газопроводі під Луганськом не позначився на роботі ГТС України
Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, пише Інтерфакс-Україна.
"З огляду на чисельні повідомлення в ЗМІ щодо вибуху газопроводу в Луганській області на тимчасово окупованій території маємо повідомити, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не відбувається. На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ОГТСУ працює в штатному режимі та продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов’язання", - написав Макогон на своїй сторінці у Facebook у суботу.
Він уточнив, що вибух стався на розподільному газопроводі біля Луганська, на території, через яку магістральний газопровід "Дружба" не проходить.
Фото: Інтерфакс-Україна
Читайте також: https://ipress.ua/news/vitrenko_dopuskaie_shcho_pivnichnyy_potik2_ne_zapustytsya_330206.html
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Зеленський і Шольц проводять зустріч із ЗМІ
- ФОТО КНДР побудувала секретну базу для міжконтинентальних ракет
- ФОТО Північна Корея опублікувала знімки з останнього запуску ракети
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі