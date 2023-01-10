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ПОЛІТИКА

Вибухи в Очакові: росія "мужньо" вдарила по старому складу морських мін часів Першої світової

10 січня 2023, 14:50
Вибухи в Очакові: росія
Фото: facebook.com
Поранення отримали 15 людей, у тому числі 2-річна дитина.

В Очакові Миколаївської області російські окупанти "побачили" у сховищі старих мін часів Першої світової війни склад боєприпасів та "мужньо" атакували його напередодні, 9 січня. Через це 15 людей у місті отримали поранення, у тому числі 2-річна дитина, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Поруч із військовою частиною був склад старих-старих протикорабельних мін Другої світової війни. Свого часу їх залили бетоном, прямо на березі зробили такий собі могильник, щоб вони не вибухнули і не було небезпечно", – розповів він.

За словами Кіма, російські окупанти вирішили, що там склад боєприпасів і "мужньо туди стріляли довго та нудно".

"І вчора двома ракетами, ймовірно, "Кинжал" пробили метр бетону. Але єдине, що вони зробили за фактом – залишили без вікон і дахів пів Очакова, навели паніку в Миколаєві", – додав він.

Обстріл Очакова. Вдень 9 січня окупанти обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова Миколаївської області. Зруйновано декілька адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню. Обстріл вівся реактивними набоями. Поранення отримали 15 людей, у тому числі 2-річна дитина.

 


війнаОчаківУкраїнарф тероризм

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