Видані на Донбасі паспорти Росії будуть дійсні лише в Ростовській області, – розвідка

"Обурення викликає те, що оформлений паспорт громадянина РФ для більшості осіб матиме примітку про "обмежені можливості" і буде дійсний лише на території Ростовської області"

Оформлений за спрощеною процедурою паспорт громадянина Росії для жителів окупованих територій Донбасу матиме примітку про "обмежені можливості".

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, серед місцевих мешканців зростає невдоволення особливостями надання російського громадянства. Обурення викликає те, що оформлений паспорт громадянина РФ для більшості осіб матиме примітку про "обмежені можливості" і буде дійсний лише на території Ростовської області", – сказав Дмитро Гуцуляк, інформує "Українська правда".

За даними розвідки, керівництво т.зв. "республіканських силових структур" проводить заходи з виявлення осіб, які виказують невдоволення особливостями отримання паспортів РФ, для проведення з ними відповідної профілактичної роботи.

Зазначається також, що окупанти підвищили рівень агітації місцевих жителів отримувати російські паспорти.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.