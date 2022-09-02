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Видатним спортсменам з олімпійських і неолімпійських видів призначили стипендії

"Ми розумієм, що відзнака спортивних досягнень має надвичайно важливе значення, тому сьогодні запропонуєм призначити стипендії 19 видатним спортсменам України з олімпійських видів спорту та їх тренерам"
Видатні спортсмени з олімпійських та неолімпійських видів спорту отримають стипендії президента України.
Видатним спортсменам з олімпійських і неолімпійських видів призначили стипендії Фото: Е15

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Економічна правда.

"Ми розумієм, що відзнака спортивних досягнень має надвичайно важливе значення, тому сьогодні запропонуєм призначити стипендії 19 видатним спортсменам України з олімпійських видів спорту та їх тренерам.

Окрім того, пропонуєм з 1 квітня призначити 50 стипендій президента України видатним спортсменам з неолімпійських видів спорту, які посіли 1-3 місця на міжнародних змаганнях", - сказав Шмигаль.

Серед спортсменів з олімпійських видів спорту, яким призначили стипендії, зокрема - чемпіон світу-2021 зі скелелазіння Даниїл Болдирєв, бронзовий призер ЧС-2021 зі спортивної гіманстики Ілля Ковтун та їх тренери, а також інші спортсмени та тренери.

На це витратять загалом 8 712,3 тисяч гривень. 

Також стипендії отримають 26 представників неолімпійських видів спорту та їх тренери. Серед спортсменів - шахістки Марія (чемпіонка світу-2021) та Анна (бронзова призера ЧС-2021) Музичук. Цей указ набуває чинності з 1 квітня.

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09 02 2022 15:36
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