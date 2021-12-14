Видобуток нафти може знизитися на 30% у поточному десятилітті - міністр енергетики Саудівської Аравії

Обсяг світового видобутку нафти може впасти на 30% до кінця поточного десятиліття у зв’язку із скороченням інвестицій у викопні види палива, прогнозує Саудівська Аравія.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми наближаємося до фази, що може стати небезпечною в разі дефіциту витрат на енергетику", - цитується міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман у повідомленні Bloomberg, передає Green Deal.

За його словами, результатом цього може стати "енергетична криза".

Міністр зазначив, що щоденний обсяг видобутку нафти може скоротитися на 30 млн. барелів до 2030 року. Він закликав енергетичні компанії та інвесторів ігнорувати "залякуючі повідомлення" щодо нафти та газу.

Раніше аналогічне попередження зробив міністр фінансів країни Мохаммед Аль-Джаддан.

Погляди міністрів суперечать позиції більшості активістів у сфері захисту навколишнього середовища, які вважають за необхідне вживати заходів для того, щоб уповільнити темпи глобального потепління. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) закликало до припинення нових інвестицій у викопні види палива для досягнення нульового рівня викидів парникових газів до 2050 року.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, входить до країн, які продовжують вкладати мільярди доларів у нарощування видобутку. Країна намагається збільшити потужності до 13 млн. барелів на добу з 12 млн. барелів на добу, запланованих до 2027 року.

Світові витрати на проекти в нафтогазовому секторі впали на 30%, до $309 млрд у 2020 році і лише трохи відновилися цього року, згідно з даними International Energy Forum.

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