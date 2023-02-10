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ПОЛІТИКА

Видобуток нафти в росії може скоротитися у 2023 через ембарго ЄС і обмеження цін на російську нафту – Reuters

10 лютого 2023, 13:59
Видобуток нафти в росії може скоротитися у 2023 через ембарго ЄС і обмеження цін на російську нафту – Reuters
Віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак заявив у п'ятницю про ризики скорочення видобутку нафти в росії в 2023 році під тиском ембарго Європейського Союзу та обмеження цін G7 на російську нафту.

Видобуток нафти в росії всупереч численним прогнозам про зниження на тлі західних санкцій вторгнення в Україну зріс на 2% минулого року до 535 млн тонн (10,7 млн барелів на добу) завдяки стрибку продажів в Азію, особливо в Індію та Китай, повідомляє Reuters.

Однак після багатьох нових санкцій з боку Заходу росія стикається з новими проблемами у видобутку нафти, ключового джерела доходів державного бюджету.

"Так, такі ризики є... ми їх оцінимо найближчим часом", - сказав Новак, відповідаючи на питання щодо можливого зниження видобутку нафти цього року.

За його словами, Росія у березні має намір скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів у стуки.

"Сьогодні ми повністю реалізовуємо весь обсяг виробленої нафти, проте, як і було заявлено раніше, ми не продаватимемо нафту тим, хто прямо чи опосередковано дотримується принципів "цінової стелі". У зв'язку з цим Росія в березні добровільно скоротить видобуток на 500 тис. барелів на добу", - сказав він.

Країни "Великої сімки", Європейський союз і Австралія домовилися з 5 грудня заборонити використання морського страхування, фінансування та посередництва, що надається Заходом, щодо російської морської нафти за ціною понад 60 доларів за барель у рамках західних санкцій проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

ЄС також запровадив заборону на закупівлю російських нафтопродуктів та встановив граничні ціни з 5 лютого.

Раніше повідомлялось, що Угорщина та Хорватія прагнуть розширити Адріатичний нафтопровід, яким надходить неросійська нафта.

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