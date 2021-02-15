Викладачу "Львівської політехніки", якого звинуватили у демонстрації порно на контрольній, дали догану

Викладачу Національного університету "Львівська політехніка" Дмитру Зербіно, якого звинуватили раніше у тому, що на контрольній показував студентам порнографічні зображення, виписали догану за "неапробовані матеріали" і він продовжує працювати у виші.

Про це нам повідомила керівниця центру комунікацій навчального закладу Наталія Павлишин, пише "Громадське".

Рішення виписати догану ухвалила комісія, створена після інциденту. На час її роботи викладача тимчасово відстороняли від роботи. Де комісії входили представники університетської комісії з етики, фахівці з кафедри педагогіки, з інформаційного забезпечення та юристи.

Усі вони аналізували "методику" викладання Зербіно і вирішили виписати йому догану за використання неапробованих навальних матеріалів, кажуть у пресслужбі вишу.

Також попередження від комісії отримали директор Інституту комп’ютерних наук, де викладає Зербіно, завідувач кафедри та голова науково-методичної комісії.

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