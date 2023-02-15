Викрили російських олігархів, які хотіли уникнути націоналізації активів в Україні

Олігархи хотіли приховати майно, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств.

Служба безпеки України викрила двох російських олігархів, які намагалися уникнути націоналізації активів в Україні.



Про це повідомила пресслужба СБУ.

Олігархи хотіли приховати майно, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств: Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

"Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні", - зазначили там.

Чемезов та Шелков хотіли приховати продукцію, яку оцінили у близько 150 млн гривень. Це понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки, 6 вагонів з агропродукцією, понад 5,5 тисяч контейнерів з ільменітовою рудою, яка використовується для виготовлення титану, майже 1,2 тисячі тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Обидва фігуранти планували переправити за кордон значну частину націоналізованого майна. Тривають слідчі дії. СБУ встановлює осіб, причетних до схеми.