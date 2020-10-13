Викиди СО2 у 2020 році знизяться на 7% через пандемію, але відновляться вже в 2021 році - МЕА

Світовий обсяг викидів CO2 у 2020 році на тлі коронавірусу може впасти на 7% у порівнянні з 2019 роком і відновитися до 2021 року, йдеться в щорічному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2020.

"Після очікуваного падіння на 7% у 2020 році викиди CO2 відновляться в 2021 році, перевищать рівень 2019 року в 2027 році і виростуть до 36 гігатонн (ГТ) у 2030 році", - сказано в прогнозі.

Експерти зазначають, що хоча зараз глобальні викиди і будуть відновлюватися повільніше, ніж після фінансової кризи 2008-2009 років, світ все ще далекий від стійкого відновлення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Пандемія і її наслідки можуть зменшити рівень викидів, але невисоке економічне зростання не є стратегією з низьким рівнем викидів. Тільки прискорення структурних змін у світовому виробництві та споживанні енергії, назавжди може зломити тенденцію викидів", - впевнені експерти.

При цьому МЕА вважає, що одного лише запобігання нових викидів CO2 недостатньо: якщо нічого не робити з викидами, яку генерує існуюча енергетична інфраструктура, то кліматичні цілі недосяжні, вважають експерти.

"Новий детальний аналіз показує, що якщо енергетична інфраструктура продовжить працювати так само, як і раніше, то вона сама призведе до підвищення температури на 1,65° C. Всі сьогоднішні електростанції, промислові підприємства, будівлі і транспортні засоби будуть генерувати певний рівень викидів, якщо продовжать працювати методом спалювання викопного палива. Якби виробництва, які існують, а також електростанції, що будуються нині, експлуатувалися протягом аналогічного терміну служби і аналогічними способами, як і в минулому, вони все ще виділяли б близько 10 гігатонн CO2 у 2050 році", - пишуть у МЕА.

Серед заходів, які могли б допомогти знизити вуглецевий слід експерти називають прискорене впровадження "чистих" енергетичних технологій, а також іншу експлуатацію існуючих вцглецевоємних підприємств. Наприклад, існуючі вугільні електростанції або переоснащуються, або перепрофілюються, або виводяться з експлуатації, щоб до 2030 року вдвічі скоротити викиди вугільних електростанцій.

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