Винагорода в розмірі $10 мільйонів за інформацію про російську хакерську групу Conti - Держдеп

Державний департамент пропонує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про пов'язаний з російським урядом кіберзлочинний синдикат під назвою Conti, який звинувачують у здійсненні тисячі операцій тільки у 2019 році.

Про це повідомила телекомпанія Fox News у четвер.

До групи Conti, відомої також під назвою Wizard Spider, відносять п'ять осіб, що мають ніки Target, Reshaev, Professor, Tramp і Dandis.

Держдеп опублікував зображення особи, яку вважають Таргетом. Він одягнений у чорну куртку, білу шапку-вушанку і, схоже, стискає в руках пляшку горілки чи іншого напою.

Conti атакувала правоохоронні органи, диспетчерські центри 911, муніципальні органи влади та інші критично важливі об'єкти інфраструктури, зазвичай викрадаючи їхні особисті файли й вимагаючи викуп за їх повернення.

На початку цього року група проникла у 27 державних установ у Коста-Ріці й зажадала викуп у розмірі 20 млн доларів.

Хакери пообіцяли "використовувати всі можливі ресурси для завдання удару по критичних об’єктах інфраструктури противника" на початку вторгнення росії в Україну.

У травні повідомлялося, що США пропонували винагороду до 15 млн доларів за інформацію про групу хакерів Conti.