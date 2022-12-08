ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДержавний департамент пропонує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про пов'язаний з російським урядом кіберзлочинний синдикат під назвою Conti, який звинувачують у здійсненні тисячі операцій тільки у 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Винагорода в розмірі $10 мільйонів за інформацію про російську хакерську групу Conti - Держдеп
Фото: Ukrinform
Про це повідомила телекомпанія Fox News у четвер.
До групи Conti, відомої також під назвою Wizard Spider, відносять п'ять осіб, що мають ніки Target, Reshaev, Professor, Tramp і Dandis.
Держдеп опублікував зображення особи, яку вважають Таргетом. Він одягнений у чорну куртку, білу шапку-вушанку і, схоже, стискає в руках пляшку горілки чи іншого напою.
Conti атакувала правоохоронні органи, диспетчерські центри 911, муніципальні органи влади та інші критично важливі об'єкти інфраструктури, зазвичай викрадаючи їхні особисті файли й вимагаючи викуп за їх повернення.
На початку цього року група проникла у 27 державних установ у Коста-Ріці й зажадала викуп у розмірі 20 млн доларів.
Хакери пообіцяли "використовувати всі можливі ресурси для завдання удару по критичних об’єктах інфраструктури противника" на початку вторгнення росії в Україну.
У травні повідомлялося, що США пропонували винагороду до 15 млн доларів за інформацію про групу хакерів Conti.
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12 08 2022 09:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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