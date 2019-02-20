Винні у побитті журналістів під час Майдану досі не покарані, – НСЖУ
"Показові справи, які брали під особистий контроль найвищі чини правоохоронних органів та представники влади, так і лишилися в більшості випадків нерозкритими", - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко, повідомляє Національна спілка журналістів України.
Він додав, що навіть ті справи, які таки дійшли до суду, тягнуться роками.
"Періодично закриваються і після апеляції знову поновлюються, – проте результату так само немає: винних не покарано, а журналісти зневірені", - сказав Томіленко.
Зокрема, уже 4 роки у судах розглядається справа жорстокого нападу на черкаського журналіста Ігоря Єфімова, якого 20 січня 2014 року побили працівники міліції під час "зачистки" блокпоста від активістів на черкаській дамбі.
Також тривало роками розслідування вбивства журналіста В’ячеслава Вереміяу Києві під час Євромайдану. І навіть попри розголос і особливу увагу всього українського суспільства, підозрюваний в організації смертельного побиття журналіста Юрій Крисін отримав реальний термін лише після апеляції у червні 2018 року.
У НСЖУ нагадали, що в період із листопада 2013 по лютий 2014 року від фізичних атак правоохоронців або тітушок постраждав 271 журналіст. Найбільше нападів, крім Києва, було у Харкові, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та в Криму.
Крім того, за цей період зафіксовано 14 нападів на редакції медіа, 9 арештів та затримань, 31 випадок погроз працівникам медіа фізичною розправою.
Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що українська влада за п'ять років не змогла ефективно розслідувати злочини, скоєні під час Євромайдану 2013-2014 років.
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