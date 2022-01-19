Виробляв взуття та любив футбол: в Іспанії у віці 112 років помер найстаріший чоловік світу
Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса, пише "Громадське".
Його оголосили найстарішим чоловіком у світі та внесли до Книги рекордів у вересні 2021 року - тоді йому було 112 років і 211 днів.
Гарсія народився в іспанській провінції Леон 11 лютого 1909 року. На початку наступного місяця Сатурніно відсвяткував би своє 113-річчя.
У 1933 році він одружився з Антоніною Барріо Гутьєррес - подружжя мало сім доньок. Наразі у Гарсії залишилося 14 онуків та 22 правнуки.
Секретом свого довголіття чоловік називав те, що все життя "нікого не кривдив", а ще додавав: не варто нервувати через дрібниці та брати все близько до серця.
Гарсія розповідав, що завдяки своєму невисокому зросту - 1,50 м - він уникнув участі у громадянській війні в Іспанії 1936 року, натомість заснував успішний бізнес чоботарства. Зокрема, чоловік виробляв взуття для армії, через що став відомим місцевим ремісником.
У вільний час він любив грати у футбол. Усе життя чоловік уболівав за місцеву команду Cultural Leonesa, а також був співзасновником команди Puente Castro’s.
Найстарішою з нині живих людей є японка Кане Танака - у січні 2022-го їй виповнилося 119 років. Якщо вона проживе ще 3 роки, то зможе стати найстарішою людиною в історії. Наразі цей рекорд належить Жанні Луїзі Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років.
Нагадаємо, що у віці 135 років померла найстаріша жителька Китаю
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