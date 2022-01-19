Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Виробляв взуття та любив футбол: в Іспанії у віці 112 років помер найстаріший чоловік світу

Його оголосили найстарішим чоловіком у світі та внесли до Книги рекордів у вересні 2021 року - тоді йому було 112 років і 211 днів
В Іспанії 18 січня у своєму будинку помер найстаріший чоловік світу Сатурніно де ла Фуенте Гарсія. Йому було 112 років і 341 день.
Виробляв взуття та любив футбол: в Іспанії у віці 112 років помер найстаріший чоловік світу Найстаріший чоловік у світі Сатурніно де ла Фуенте Гарсія Фото: Книга рекордів Гіннеса

Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса, пише "Громадське".

Його оголосили найстарішим чоловіком у світі та внесли до Книги рекордів у вересні 2021 року - тоді йому було 112 років і 211 днів.

Гарсія народився в іспанській провінції Леон 11 лютого 1909 року. На початку наступного місяця Сатурніно відсвяткував би своє 113-річчя.

У 1933 році він одружився з Антоніною Барріо Гутьєррес - подружжя мало сім доньок. Наразі у Гарсії залишилося 14 онуків та 22 правнуки.

Секретом свого довголіття чоловік називав те, що все життя "нікого не кривдив", а ще додавав: не варто нервувати через дрібниці та брати все близько до серця.

Гарсія розповідав, що завдяки своєму невисокому зросту - 1,50 м - він уникнув участі у громадянській війні в Іспанії 1936 року, натомість заснував успішний бізнес чоботарства. Зокрема, чоловік виробляв взуття для армії, через що став відомим місцевим ремісником.

У вільний час він любив грати у футбол. Усе життя чоловік уболівав за місцеву команду Cultural Leonesa, а також був співзасновником команди Puente Castro’s.

Найстарішою з нині живих людей є японка Кане Танака - у січні 2022-го їй виповнилося 119 років. Якщо вона проживе ще 3 роки, то зможе стати найстарішою людиною в історії. Наразі цей рекорд належить Жанні Луїзі Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років.

Нагадаємо, що у віці 135 років померла найстаріша жителька Китаю

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2022 12:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.