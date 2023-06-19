Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів, якщо союзники по НАТО відправлять їх до Києва – FT

Найбільший виробник американської зброї не виключає можливість створення своєї бази на українській території, коли війна закінчиться.

Американська оборонна компанія Lockheed Martin, яка займається виробництвом винищувачів F-16, заявила, що готова допомогти українським пілотам в експлуатації і обслуговуванні літаків, якщо країни НАТО погодяться передати їх Україні для боротьби з агресією росії.

Про це повідомляє Financial Times.

"Ми готові не лише задовольнити потребу в нових літаках F-16, але й у будь-яких модифікаціях F-16, а також у навчанні, забезпеченні обладнання і систем", – заявив операційний директор компанії Френк Сент-Джон.

Він підкреслив, що будь-яке рішення буде прийнято лише в результаті обговорення між Україною, США й іншими західними союзниками. Lockheed Martin – найбільший в Америці оборонний підрядник за обсягом продажів – не бере безпосередньої участі в урядових переговорах. Як зазначив Сент-Джон, компанія надавала підтримку в підготовці кадрів у більш ніж 16 країнах.

Зброя компанії Lockheed Martin, в тому числі системи HIMARS і ракети Javelin, відіграли помітну роль на полі бою. Українці, за словами Сент-Джона, "дуже швидко навчилися користуватися цими системами і застосовували їх з великою ефективністю".

"Тому я впевнений, що українські пілоти опанують F-16 і зможуть дуже ефективно використовувати цей літак у найкоротші терміни", – переконаний директор Lockheed Martin.

Будь-яка безпосередня підготовка пілотів і організація обслуговування літаків буде відбуватися в третій країні. Але у довгостроковій перспективі Lockheed Martin може розглянути можливість створення бази в Україні або поблизу неї після завершення конфлікту.

"Коли ці бойові дії закінчаться, необхідно буде забезпечити постійну присутність для тренувань і технічного обслуговування. І тоді логічним місцем для цього буде Україна і її околиці", – сказав Сент-Джон.

Армії по всьому світу використовують близько 3 тисяч літаків F-16. Lockheed Martin планує збільшити виробництво винищувачів на своєму заводі в Грінвіллі у штаті Південна Кароліна до 4 на місяць протягом наступних кількох років. Компанія очікує збільшення попиту на літаки і гелікоптери у Східній Європі, оскільки уряди країн регіону прагнуть відмовитися від техніки радянських часів.

"Ми ведемо переговори з різними країнами Східної Європи не лише про їхні потенційні потреби в техніці, але й про підтримку і навчання, які будуть потрібні після цього", – повідомив Сент-Джон.