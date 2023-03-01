Виробники продукції Apple хочуть залишити Китай — Bloomberg
Виробник AirPods заявив, що постачальники Apple хочуть залишити Китай, щоб запобігти наслідкам ескалації напруженості між США та Китаєм.
Про це повідомляє Bloomberg.
Виробник AirPods GoerTek, як і багато інших виробників, досліджує країни за межами Китаю, який сьогодні виробляє основну масу гаджетів.
"GoerTek інвестує початкові 280 мільйонів доларів у новий завод у В'єтнамі, до того ж розглядає розширення в Індії", — сказав заступник голови компанії Казуйосі Йошинага.
За даними видання, 9 із 10 найважливіших постачальників Apple можуть готувати масштабні переїзди з Китаю, наприклад, до Індії. Але, за оцінками Bloomberg Intelligence, може знадобитися близько восьми років, щоб перенести лише 10% потужностей Apple за межі Китаю, хоч керівник GoerTek стверджує, що це пройде значно швидше.
Раніше повідомлялось, що Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі.