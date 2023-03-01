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Виробники продукції Apple хочуть залишити Китай — Bloomberg

01 березня 2023, 08:11
Виробники продукції Apple хочуть залишити Китай — Bloomberg
Фото: з вільного доступу
GoerTek, як і багато інших виробників, досліджує країни за межами Китаю, який сьогодні виробляє основну масу гаджетів.

Виробник AirPods заявив, що постачальники Apple хочуть залишити Китай, щоб запобігти наслідкам ескалації напруженості між США та Китаєм.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виробник AirPods GoerTek, як і багато інших виробників, досліджує країни за межами Китаю, який сьогодні виробляє основну масу гаджетів.

"GoerTek інвестує початкові 280 мільйонів доларів у новий завод у В'єтнамі, до того ж розглядає розширення в Індії", — сказав заступник голови компанії Казуйосі Йошинага.

За даними видання, 9 із 10 найважливіших постачальників Apple можуть готувати масштабні переїзди з Китаю, наприклад, до Індії. Але, за оцінками Bloomberg Intelligence, може знадобитися близько восьми років, щоб перенести лише 10% потужностей Apple за межі Китаю, хоч керівник GoerTek стверджує, що це пройде значно швидше.

Раніше повідомлялось, що Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі.

СШАКитайAppleBloomberg

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