Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Виробництво горілки в Україні скоротилося на третину за чотири роки, – Держстат

Виробництво горілки в Україні за чотири роки скоротилося на 5,913 млн декалітрів
Протягом 2015-2018 років виробництво горілки в Україні (без урахування міцних спиртних напоїв скоротилося на 31,8%, або на 5,913 млн декалітрів (дал), до 12,690 млн декалітрів.
Виробництво горілки в Україні скоротилося на третину за чотири роки, – Держстат Фото: enterosgel.ru

У 2015 році порівняно з 2014 роком виробництво горілки зменшилося на 13%, або на 2,780 млн дал, до 18,603 млн дал, поінформувала Державна служба статистики, повідомляють "Українські Новини".

У 2016 році – на 10,9%, або на 2,028 млн дал, до 16,581 млн дал.

У 2017 році – на 17,6%, або на 2,917 млн дал, до 13,658 млн дал.

У 2018 році – на 7,1%, або на 0,970 млн дал, до 12,690 млн дал. 

Нагадаємо, Верховна Рада відхилила законопроект №9085 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків, який передбачав підвищення ставки акцизного, екологічного податків та рентної плати за використання радіочастот на 9% відповідно до прогнозного рівня інфляції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2019 10:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.