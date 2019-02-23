CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом 2015-2018 років виробництво горілки в Україні (без урахування міцних спиртних напоїв скоротилося на 31,8%, або на 5,913 млн декалітрів (дал), до 12,690 млн декалітрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Виробництво горілки в Україні скоротилося на третину за чотири роки, – Держстат
Виробництво горілки в Україні за чотири роки скоротилося на 5,913 млн декалітрів
Фото: enterosgel.ru
У 2015 році порівняно з 2014 роком виробництво горілки зменшилося на 13%, або на 2,780 млн дал, до 18,603 млн дал, поінформувала Державна служба статистики, повідомляють "Українські Новини".
У 2016 році – на 10,9%, або на 2,028 млн дал, до 16,581 млн дал.
У 2017 році – на 17,6%, або на 2,917 млн дал, до 13,658 млн дал.
У 2018 році – на 7,1%, або на 0,970 млн дал, до 12,690 млн дал.
Нагадаємо, Верховна Рада відхилила законопроект №9085 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків, який передбачав підвищення ставки акцизного, екологічного податків та рентної плати за використання радіочастот на 9% відповідно до прогнозного рівня інфляції.
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23 02 2019 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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